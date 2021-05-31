banner363

banner453

banner454

banner403

Son Dakika
Kripto para fikri ilk nasıl ortaya çıktı?
Kripto para fikri ilk nasıl ortaya çıktı?
İddia büyük: İSKİ yüzde 50 zam yapmaya hazırlanıyor!
İddia büyük: İSKİ yüzde 50 zam yapmaya hazırlanıyor!
Koronavirüsün ilk görüldüğü hastanın kimliği tespit edildi!
Koronavirüsün ilk görüldüğü hastanın kimliği tespit edildi!
Ruhsat soran polisleri darp ettiler!
Ruhsat soran polisleri darp ettiler!

Ataşehir’de şiddetli yağış yolda çökmeye neden oldu

İstanbul’da sabah saatlerinde etkili olan şiddetli yağış Ataşehir’de elektrik hattı çalışmalarının devam ettiği yolda çökmeye neden oldu.

Asayiş 31.05.2021, 10:14
Ataşehir’de şiddetli yağış yolda çökmeye neden oldu

İstanbul’da sabah saatlerinde etkili olan şiddetli yağış Ataşehir’de elektrik hattı çalışmalarının devam ettiği yolda çökmeye neden oldu.

Metroloji Genel Müdürlüğünün uyarılarının ardından İstanbul’da sabah saatlerinde kuvvetli yağış etkisini gösterdi. Sabah saatlerinde etkisini gösteren yağış nedeniyle Ataşehir’de elektrik hattı çalışmalarının devam ettiği Uslu Caddesi’nde araçlar yoldan geçtiği sırada küçük çaplı çökme meydana geldi. İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri aracı sıkıştığı yerden çıkarırken, polis ekipleri yol üzerine dubalarla şerit çekerek önlem aldı. Olay da ölen ya da yaralanan olmadı.
Yorumlar (0)
20°
parçalı bulutlu