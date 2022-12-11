Ataşehir’de sebze ve meyve halindeki iş yerinde yangın

Ataşehirde İBB’ye bağlı olan sebze ve meyve halindeki iş yerinde yangın meydana geldi. Çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede kontrol altına alındı.

Olay gece saat 2:30 sıralarından Ataşehir çayır caddesinden bulunan İBB’ye bağlı sebze ve meyve halindeki iş yerinde meydana geldi. Henüz sebebi belirlenemeyen bir neden çıkan yangın görevlilerin ihbarı üzerine itfaiye ekiplerin gelmesiyle kısa sürede kontrol altına alındı. Dükkanın içinde ve çatısında çıkan yangın kontrol altına alınırken olay yerine çok sayıda itfaiye polis ve ambulans ekipleri sevk edildi. Çıkan yangın sonrası iş yerinden maddi hasar oluştu. Yangının çıkış sebebi araştırılıyor.