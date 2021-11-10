Ataşehir’de samuray kılıcıyla öldürülen kadının cenazesi Adli Tıp Kurumundan alındı

Ataşehir’e 1 aylık eğitim için Ankara’dan gelen mimar Başak Cengiz, Göktuğ B.’nin samuray kılıcı ile saldırısına maruz kalarak hayatını kaybetti. Cengiz’in cenazesi Ankara’ya götürülmek üzere Adli Tıp Kurumu’ndan babası tarafından alındı.

Dün akşam saat 19.00 sıralarında Ataşehir’de Barbaros Mahallesi Karanfil Sokak’ta meydana gelen olayda, akli dengesini yerinde olmadığı iddia edilen Göktuğ B., eğitimden çıktıktan sonra yolda yürüyen 28 yaşındaki mimar Başak Cengiz’i takip etti, ardından çantasından çıkardığı samuray kılıcıyla saldırarak ağır yaraladı. Ankara’dan İstanbul’a 1 aylık eğitim için gelen ve otelde kalan Cengiz ağır yaralandı. Başak Cengiz kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Başak Cengiz’in cenazesi Adli Tıp Kurumundaki işlemlerin ardından babası tarafından teslim alındı. Cenazenin Ankara’ya götürüleceği öğrenildi.