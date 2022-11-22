Ataşehir’de motosiklet çalan şahıs polis tarafından yakalandı

Ataşehir’de park halindeki motosikleti çalan şüpheli polis tarafından yakalandı. 41 adet suç kaydı olduğu tespit edilen şüphelinin motosikleti çaldığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, geçtiğimiz Salı günü akşam saatlerinde Ataşehir’de meydana geldi. E.G.’ye ait 2016 model Yamaha markalı RG10 model motosiklet Tolga T. tarafından çalındı. Motosikleti çalan şahıs, olayla ilgili olarak kamera kayıtlarını inceleyen Oto Hırsızlığı Büro Amirliği ekiplerinin çalışmasıyla yakalandı. 41 adet suç kaydı bulunan ve adliyeye sevk edilen 28 yaşındaki Tolga T. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Şahsın motosikleti çaldığı anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı.