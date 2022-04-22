Son Dakika
Ataşehir’de mimar Başak Cengiz’i samuray kılıcıyla öldüren Can Göktuğ Boz’un yargılandığı davada, sanığın akıl sağlığının yerinde olduğu ve cezai sorumluluğunun tam olduğuna dair rapor mahkemeye ulaştı.
Ataşehir’de mimar Başak Cengiz’i samuray kılıcıyla öldüren Can Göktuğ Boz’un yargılandığı davada, sanığın akıl sağlığının yerinde olduğu ve cezai sorumluluğunun tam olduğuna dair rapor mahkemeye ulaştı.
Asayiş 22.04.2022, 12:37
Ataşehir’de mimar Başak Cengiz’i samuray kılıcıyla öldüren Can Göktuğ Boz’un yargılandığı davada, sanığın akıl sağlığının yerinde olduğu ve cezai sorumluluğunun tam olduğuna dair rapor mahkemeye ulaştı.