Ataşehir’de lüks araçlara dadanan dikiz aynası hırsızları yakayı ele verdi

Ataşehir’de farklı tarihlerde 7 lüks aracın dikiz aynalarını çalan şahıslar polisin takibi sonucu yakalandı. Yakalanan ve hırsızlık suçundan kayıtları bulunan iki şahıs tutuklandı. Şahısların çaldıkları dikiz aynalarını satmak üzere fotoğraflarını çekerek başka bir şahsa gönderdikleri tespit edildi.

Ataşehir’de 26 Ekim ve 28 Ekim tarihleri arasında, park halinde bulunan 7 farklı lüks aracın dikiz aynaları çalındı. Olayla ilgili çalışma başlatan ve çevredeki güvenlik kameralarını inceleyen Ataşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlileri, dikiz aynalarını çalan şahısların motosikletle olay yerlerine geldiklerini ve hırsızlık suçlarını işlediklerini tespit etti.

Şahısları yakalamak için, 29 Ekim tarihinde Maltepe ilçesi Fındıklı Mahallesinde bir ikamete gerçekleştirilen operasyonda, V.B, K.Y, R.A, M.Ö. ve F.A ve E.A isimli şüpheli şahıslar yakalandı.

Şahısların üstlerinde ve ikamette gerçekleştirilen aramada 9,7 gram bonzai, hırsızlık sonucu elde edildiği değerlendirilen 7 adet dikiz aynası ele geçirildi. Ayrıca dikiz aynalarını çalan şahısların, satmak üzere aynaların fotoğraflarını başka bir şahsa gönderdikleri tespit edildi.

Konu ile ilgili yakalanan ve “hırsızlık” başta olmak üzere farklı konulardan çok sayıda suç kayıtları bulunduğu belirlenen şüpheli şahıslar hakkında “açıktan hırsızlık” ve “kullanmak için uyuşturucu madde bulundurmak” suçlarından işlem yapıldı. İşlemlerin ardından K.Y, R.A, ve F.A isimli şahıslar serbest bırakıldı. E.A isimli şüpheli şahıs hakkında ise adli kontrol hükümleri uygulandı.

V.B ve M.Ö isimli şahıslar ise sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.