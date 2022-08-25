Ataşehir’de kuşlarını kurtarmak isteyen vatandaş 20 metre yükseklikten yere düştü

Ataşehir’de kuşları bir apartmanın çatısına kaçan vatandaş, kuşlarını kurtarmak isterken çatının çökmesiyle 5 katlı apartmanın 20 metre yükseklikteki çatısından yere düştü. Çatıdan düşen vatandaş ağır yaralandı.

Olay, Ataşehir Yenişehir Mahallesi Rumi Sokak üzerinde bulunan 5 katlı bir apartmanda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, beslediği kuşları kaçan Müjdat Aydemir isimli vatandaş, kuşlarının bir apartmanın çatısına kaçtığını fark etti. Kuşlarını bulunduğu yerden almak için çatıya çıkan Aydemir, çatıda bulunan yumuşak zeminli bir alana basmasıyla çatıyla birlikte yaklaşık 20 metreden aşağı düşerek yere çakıldı. Bina sakinleri durumu fark ederek, Aydemir’e ilk yardım müdahalesi yaparak durumu 112 acil çağrı merkezine bildirdi. Olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri bina çevresinde güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri yaralı adamı hastaneye sevk etti. Yaralının durumunun ağır olduğu belirtildi.

Olaya tanık olan vatandaş Atilla Orhan, “Adam buralarda oturuyormuş, kuşları çatıya kaçmış. Kuşlarını kurtarmak isterken ağırlığını çatı kaldırmamış çatıdan aşağı düşmüş. Hayati tehlikesinin olmadığını söylediler. Kafasında delik vardı, ayakları da kırılmış sanırım ama hayati tehlikesi yokmuş” dedi