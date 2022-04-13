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Ataşehirde “koli bantlı dehşet”te gerçek ortaya çıktı

Ataşehir’de evinde çıkan yangında elleri ve kolları koli bandıyla bağlanmış halde bulunan Alev Ş.’nin eski sevgilisine iftira attığı ortaya çıktı. Eski erkek arkadaşının çıkardığını iddia ettiği yangını kendisinin çıkarttığı anlaşılan Alev Ş. hakkında 6 yıla kadar hapis cezası talep edildi.

Asayiş 13.04.2022, 15:36
Ataşehirde “koli bantlı dehşet”te gerçek ortaya çıktı

Ataşehir’de evinde çıkan yangında elleri ve kolları koli bandıyla bağlanmış halde bulunan Alev Ş.’nin eski sevgilisine iftira attığı ortaya çıktı. Eski erkek arkadaşının çıkardığını iddia ettiği yangını kendisinin çıkarttığı anlaşılan Alev Ş. hakkında 6 yıla kadar hapis cezası talep edildi.

Ataşehir’de geçtiğimiz yıl Ocak ayında, 15 katlı binanın 14’üncü katı alevlere teslim oldu. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, evde elleri koli bandı ile bağlanmış Alev Ş.’yi yaralı olarak buldu. Alev Ş., eski sevgilisi tarafından elleri, ayakları ve ağzı koli bandıyla bağlandıktan sonra evin ateşe verildiğini iddia etti. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili soruşturmasını tamamladı ve hazırlanan iddianame ile gerçek ortaya çıktı.

Hazırlanan iddianamede soruşturmanın Alev Ş.’nin şikayetiyle başladığı, olay tarihinde verdiği ifadesine yer verildi. Alev Ş.’nin olay günü erkek arkadaşı Emre Y.’nin evine geldiği, kendisiyle bir miktar alkol aldığı, bir süre sonra tartışmaya ve kavga etmeye başladıklarını ifade ettiği belirtildi. Sonrasında yaşananları hatırlamadığını söyleyen Alev Ş., "Gözümü açtığımda apartman boşluğunda olduğundaydım, evimden dumanlar çıkıyordu, Emre Y.’nin benim ellerimi, kollarımı ve ağzımı bantlayarak evimi ateşe verdiği anı şu an hatırlamıyorum. Şu an hafızam gidip geliyor. İyileştikten sonra ek ifade verebilirim. Emre Y.’den şikayetçiyim" dedi.

“Birkaç ay önce sinir krizine girip bileğini kesmiştir”

Şüpheli olarak soruşturulan Emre Y., suçlamayı kabul etmediğini ifade ederek, Alev Ş.’nin birkaç ay önce sinir krizi geçirip bileğini kestiğini iddia etti. Alev Ş.’nin psikolojik sorunları olduğunu düşündüğünü belirten Emre Y., "Ben olay günü saat 17.00 sıralarında Alev’in ikametinden ayrıldım. Ellerini kollarını bağlamadım. Evi ateşe vermedim" dedi.

“Sıkı sıkıya kesinlikle bağlı değillerdi”

İddianamede olay yerinde görevli itfaiye personeli İ.G. ve F.D.’nin, tanık olarak ifadeleri yer aldı. İ.G. ifadesinde, Alev Ş.’nin elindeki ve ayağındaki ipin rahatlıkla çözülebilecek bir şekilde bağlandığını ve bilincinin tam kapalı olmadığını söyledi. Yangının neden çıktığını anlayamadıklarını belirten İ.G., "Ben 10 yıllık itfaiye memuruyum, düzenli eğitim alıyoruz. Bu yangının biz gelmeden maksimum 5 dakika önce çıktığını söyleyebilirim" dedi. A.Ç. ise ifadesinde, ”Olaya ilk müdahale eden ekipte bulunmuyordum ancak içerde bulunan bayan içerden çıkarken ellerindeki, ayaklarındaki ve boynundaki bantların çok rahat bir şekilde çıkartıldığını gördük. Sıkı sıkıya kesinlikle bağlı değillerdi” şeklinde konuştu.

Aynaya ’yangın çıkarsa nereden kaçarız’ yazmış

Apartman sakinlerinden N.Ö.’nün ifadesi de iddianamede yer aldı. N.Ö., yangın çıkmadan 4 gün önce Alev Ş.’nin binanın girişinde bulunan aynaya "Yangın çıksa biz nereden kaçacağız" şeklinde yazı astığını gördüğünü ifade etti.

3 saat boyunca evde yalnız kaldı

Güvenlik kamera kayıtlarının incelendiği belirtilen iddianamede, Emre Y.’nin yangından 3 saat önce binadan ayrıldığı tespit edildiği bildirildi. Yangının 19.21’de çıktığı ve yangına müdahalenin ihbardan 7-8 dakika sonra yapıldığı iddianamede hatırlatıldı. Alev Ş.’nin ellerinin ve ayaklarının çok gevşek bir şekilde ve bir insanı zapt edilemeyecek şekilde bantla bağlı olduğu vurgulanan iddianamede, Alev Ş.’nin yaklaşık 3 saat boyunca evde yalnız kaldığı da hatırlatıldı. Alev Ş.’nin beyanlarının hayatın olağan akışına aykırı olduğu ifade edilen iddianamede, yangın çıkartarak suç uydurduğunun anlaşıldığı değerlendirmesi yapıldı. Emre Y. hakkında ’Yangın çıkartarak kasten öldürme’, ’Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma’ suçlarından dava açılmasına yer olmadığı bildirildi.

Yangından sonra psikolojik tedavi gördü

Alev Ş.’nin ’Yangın çıkararak genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması’ ve ’Suç uydurma’ suçlarından 6 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılması istendi. Yangından sonra Alev Ş.’nin cinayet işleme düşüncesi anlamına gelen ’homisid’ düşünce ve davranışları nedeniyle Erenköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tedavi altına alındığı öğrenildi. Alev Ş.’nin psikiyatrik rahatsızlığı nedeniyle kendisi ve toplum için tehlike oluşturduğu, başka şekilde korunamayacağı değerlendirmesiyle, onayı alınmadan hastaneye yatırıldığı öğrenildi.

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