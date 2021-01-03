Ataşehir’de kısıtlama sabahına yangınla uyandılar
Ataşehir’de sokağa çıkma kısıtlamasının sabahına yangınla uyandılar. Yabancı uyruklu vatandaşların kaldığı hurdalık alanda yangın çıktı. Ölen ve yaralananın olmadığı yangında maddi hasar meydana geldi.
Ataşehir’de sokağa çıkma kısıtlamasının sabahına yangınla uyandılar. Yabancı uyruklu vatandaşların kaldığı hurdalık alanda yangın çıktı. Ölen ve yaralananın olmadığı yangında maddi hasar meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre yangın, Ataşehir’de Yenisahra Mahallesi Kireç Sokak’ta sabah saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre, elektrik ısıtıcısının devrilmesi sonucu yorganların tutuşmasıyla yangın çıktı. Yangın kısa sürede büyüyerek geniş bir alana yayıldı. Çevrede bulunan vatandaşlar polis ve itfaiye ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Polis ekipleri yangın alanında geniş çaplı önlem aldı. İtfaiye ekibinin yangına müdahalesi sonucu yangın kontrol altına aldı. Yangın nedeniyle kısıtlamada mahalleli sokağa döküldü. Yangında ölen yada yaralanan olmazken maddi hasar meydana geldi.Yangını gören Özcan Mısır, “Sabah işe giden yabancı uyruklu hurdacıların elektrik ısıtıcısını açık unutması nedeniyle, devrilen ısıtıcının yorganı tutuşturmasıyla yangın çıktı. Mahalleli olarak hurdacıların burdan kalkmasını istiyoruz. Ölen yada yaralanan yok, çok şükür korkulan olmadı” diye konuştu.
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