Ataşehir’de jeneratör fabrikasında patlama

İstanbul’un Ataşehir ilçesinde jeneratör fabrikasında patlama meydana geldi.

Olay, saat 21:45 sıralarında Ataşehir ilçesi Ferhatpaşa Mahallesi 69. Sokak’ta meydana geldi. İddiaya göre, jeneratör fabrikasında işçiler kaynak yaparken oksijen tüpü patladı. Durumun bildirilmesi üzerine üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çalışmasının sürdüğü aktarıldı.