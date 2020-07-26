Ataşehir’de işçilerin kaldığı konteynerde korkutan yangın
İSTANBUL (İHA) - ATAŞEHİR’DE İŞÇİLERİN BULUNDUĞU KONTEYNER ALEV ALDI. YANGIN ÇIKAN KONTEYNERDA MAHSUR KALAN KEDİLERİ İTFAİYE EKİPLERİ KURTARDI.
Ataşehir’de işçilerin bulunduğu konteyner alev aldı. Yangın çıkan konteynerda mahsur kalan kedileri itfaiye ekipleri kurtardı.
Edinilen bilgiye olay gece yarısı Ataşehir Ferhatpaşa Mahallesi Yeditepe Caddesinde meydana geldi. İnşaat malzemelerinin satıldığı ve içinde bir de işçinin kaldığı konteynerda ocaktan sıçrayan alev nedeniyle yangın çıktı. Mahalle sakinleri hemen itfaiyeye haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını kontrol altına aldı. Fıstık ve Fındık’ı da itfaiye ekipleri kurtardı.
Olay anında konteynerda Fıstık ve Fındık adında iki kedi de vardı. Fındık yangından yara almadan kurtulurken, Fıstık dumandan etkilendi. İtfaiye ekipleri Fıstık’a oksijenle müdahale etti ve sevimli kedi normale döndü. Yangında can kaybı yaşanmadı.
Yangının çıktığı iş yeri sahibi Oğuzhan Örnek, “Konteynerde yüksek ihtimal ocaktan sıçrayan ateşten dolayı yangın çıktı. Komşular zamanında müdahale etmişler sağ olsunlar. Yangın çıktığında mutfak kısmında olan bir işçimiz vardı. Oda burada çok şükür bir şey yok. Konteynerde baktığımız Fındık ve Fıstık isimli 2 kedimizde vardı. Fındık yangından kurtulurken Fıstık dumandan etkinlendi. İtfaiye ekipleri kurtararak oksijen verdiler. Ölen yada yaralanan olmadı çok şükür “ diye konuştu.
|İmsak
|04:00
|Güneş
|05:48
|Öğle
|13:16
|İkindi
|17:12
|Akşam
|20:34
|Yatsı
|22:14
|Takımlar
|O
|P
|1. Başakşehir
|33
|69
|2. Trabzonspor
|34
|65
|3. Beşiktaş
|34
|62
|4. Sivasspor
|34
|60
|5. Alanyaspor
|34
|57
|6. Galatasaray
|34
|56
|7. Fenerbahçe
|34
|53
|8. Gaziantep FK
|34
|46
|9. Antalyaspor
|34
|45
|10. Göztepe
|34
|42
|11. Kasımpaşa
|33
|40
|12. Konyaspor
|34
|36
|13. Gençlerbirliği
|34
|36
|14. Denizlispor
|34
|35
|15. Çaykur Rizespor
|34
|35
|16. Malatyaspor
|34
|32
|17. Ankaragücü
|34
|32
|18. Kayserispor
|34
|32
|Takımlar
|O
|P
|1. Hatayspor
|34
|66
|2. Erzurum BB
|34
|62
|3. Adana Demirspor
|34
|61
|4. Akhisar Bld.Spor
|34
|57
|5. Fatih Karagümrük
|34
|56
|6. Bursaspor
|34
|56
|7. Altay
|34
|54
|8. Keçiörengücü
|34
|50
|9. Menemen Belediyespor
|34
|44
|10. Giresunspor
|34
|44
|11. Ümraniye
|34
|44
|12. İstanbulspor
|34
|40
|13. Balıkesirspor
|34
|38
|14. Altınordu
|34
|37
|15. Boluspor
|34
|33
|16. Osmanlıspor
|34
|30
|17. Adanaspor
|34
|21
|18. Eskişehirspor
|34
|12
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|37
|96
|2. Man City
|37
|78
|3. M. United
|37
|63
|4. Chelsea
|37
|63
|5. Leicester City
|37
|62
|6. Wolverhampton
|37
|59
|7. Tottenham
|37
|58
|8. Sheffield United
|37
|54
|9. Burnley
|37
|54
|10. Arsenal
|37
|53
|11. Everton
|37
|49
|12. Southampton
|37
|49
|13. Newcastle
|37
|44
|14. Crystal Palace
|37
|42
|15. West Ham
|37
|38
|16. Brighton
|37
|38
|17. Aston Villa
|37
|34
|18. Watford
|37
|34
|19. Bournemouth
|37
|31
|20. Norwich City
|37
|21
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|38
|87
|2. Barcelona
|38
|82
|3. Atletico Madrid
|38
|70
|4. Sevilla
|38
|70
|5. Villarreal
|38
|60
|6. Real Sociedad
|38
|56
|7. Granada
|38
|56
|8. Getafe
|38
|54
|9. Valencia
|38
|53
|10. Osasuna
|38
|52
|11. Athletic Bilbao
|38
|51
|12. Levante
|38
|49
|13. Real Valladolid
|38
|42
|14. Eibar
|38
|42
|15. Real Betis
|38
|41
|16. Deportivo Alaves
|38
|39
|17. Celta de Vigo
|38
|37
|18. Leganés
|38
|36
|19. Mallorca
|38
|33
|20. Espanyol
|38
|25