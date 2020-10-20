banner413

banner409

banner389

banner403

Son Dakika
Bunalan çocuklar yoga ile rahatladı...
Bunalan çocuklar yoga ile rahatladı...
Covid-19 aşı çalışmaları ile ilgili yeni gelişme
Covid-19 aşı çalışmaları ile ilgili yeni gelişme
Şeffaf maskeye rekor talep
Şeffaf maskeye rekor talep
Polis dezenfektan sordu ama...
Polis dezenfektan sordu ama...

Ataşehir’de iş yerine müşteri gibi giren şahsın para çaldığı anlar kamerada

ATAŞEHİR’DE İŞ YERİNE MÜŞTERİ GİBİ GİREN ŞAHSIN PARA ÇALDIĞI ANLAR KAMERADA

Asayiş 20.10.2020, 15:04
1
Ataşehir’de iş yerine müşteri gibi giren şahsın para çaldığı anlar kamerada

Ataşehir’de bir iş yerine giren şahıs, çalışanlarının iş yerinin arkasında olmasını fırsat bilerek masa üzerinde duran paraları çaldı. Polisin çalışmasıyla yakalanan şahıs cezaevine gönderilirken hırsızlık anları güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, Ataşehir’de Aşık Veysel Mahallesi üzerinde bulunan bir iş yerinde 16 Ekim tarihinde meydana geldi. Fatura ödeme merkezi olduğu değerlendirilen iş yerine giren İlker Y. isimli şahıs, çalışanların vezne başında olmamasını fırsat bilerek harekete geçti. Şahıs, veznenin camından kolunu uzatarak masa üzerinde bulunan bir miktar parayı çaldı. Şahıs paraları çaldıktan sonra iş yerinden uzaklaştı. Polis, şahsı yakalamak için çalışma başlattı. Şahıs, polis tarafından Aşık Veysel Mahallesinde bulunan adresinde kıskıvrak yakalandı. İlker Y. isimli şahıs, “iş yerinden ve kurumdan hırsızlık” suçundan sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.

Öte yandan, şahsın iş yerinden paraları çaldığı anlar güvenlik kamerasına anbean yansıdı. Görüntülerde şahıs fatura ödeme merkezine giriyor. İş yeri çalışanlarının arka tarafta olmasını fırsat bilen şahıs masa üzerinde bulunan paraları çalıyor ve iş yerinden uzaklaşıyor.

Yorumlar (0)
banner417
banner388
17°
parçalı bulutlu
banner378
Namaz Vakti 20 Ekim 2020
İmsak 05:50
Güneş 07:14
Öğle 12:54
İkindi 15:53
Akşam 18:24
Yatsı 19:43
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Alanyaspor 5 13
2. Fenerbahçe 5 11
3. Karagümrük 5 8
4. Antalyaspor 5 8
5. Erzurumspor 4 7
6. Galatasaray 5 7
7. Sivasspor 4 7
8. Kasımpaşa 5 7
9. Hatayspor 4 7
10. Göztepe 5 6
11. Konyaspor 4 6
12. Kayserispor 5 6
13. Çaykur Rizespor 5 5
14. Trabzonspor 5 5
15. Malatyaspor 5 5
16. Denizlispor 5 5
17. Gaziantep FK 5 4
18. Beşiktaş 4 4
19. Gençlerbirliği 4 4
20. Başakşehir 5 4
21. Ankaragücü 4 1
Takımlar O P
1. İstanbulspor 5 12
2. Tuzlaspor 5 11
3. Altay 5 10
4. Ankara Keçiörengücü 5 10
5. Adanaspor 5 9
6. Altınordu 5 9
7. Adana Demirspor 5 8
8. Samsunspor 5 8
9. Giresunspor 5 8
10. Bursaspor 5 7
11. Balıkesirspor 5 6
12. Akhisar Bld.Spor 5 5
13. Bandırmaspor 5 5
14. Ümraniye 5 4
15. Ankaraspor 5 4
16. Eskişehirspor 5 3
17. Menemen Belediyespor 5 2
18. Boluspor 5 1
Takımlar O P
1. Everton 5 13
2. Aston Villa 4 12
3. Liverpool 5 10
4. Leicester City 5 9
5. Arsenal 5 9
6. Wolverhampton 5 9
7. Tottenham 5 8
8. Chelsea 5 8
9. West Ham 5 7
10. Leeds United 5 7
11. Man City 4 7
12. Southampton 5 7
13. Newcastle 5 7
14. Crystal Palace 5 7
15. M. United 4 6
16. Brighton 5 4
17. West Bromwich 5 2
18. Burnley 4 1
19. Sheffield United 5 1
20. Fulham 5 1
Takımlar O P
1. Real Sociedad 6 11
2. Villarreal 6 11
3. Real Madrid 5 10
4. Getafe 5 10
5. Cádiz 6 10
6. Granada 5 10
7. Real Betis 6 9
8. Atletico Madrid 4 8
9. Barcelona 4 7
10. Sevilla 4 7
11. Osasuna 5 7
12. Elche 4 7
13. Valencia 6 7
14. Athletic Bilbao 5 6
15. Eibar 6 5
16. Huesca 6 5
17. Celta de Vigo 6 5
18. Deportivo Alaves 6 4
19. Real Valladolid 6 3
20. Levante 5 3