banner589

banner549

banner586

banner547

Son Dakika
AKINCI’dan LGK-82 ile başarılı atış
AKINCI’dan LGK-82 ile başarılı atış
Kırkpınar Yağlı Güreşleri (CANLI)
Kırkpınar Yağlı Güreşleri (CANLI)
Ordu’da Yılın En’leri ödüllerini aldı
Ordu’da Yılın En’leri ödüllerini aldı
Batıda deniz, Muş’ta kayak keyfi
Batıda deniz, Muş’ta kayak keyfi

Ataşehir’de inşaatın deposundan kablo çalan hırsızlar yakalandı

Ataşehir’de bir inşaatın deposundan beş kilogram bakır kablo çalan iki kişi yakalandı.

Asayiş 02.07.2022, 10:02
Ataşehir’de inşaatın deposundan kablo çalan hırsızlar yakalandı

Ataşehir’de bir inşaatın deposundan beş kilogram bakır kablo çalan iki kişi yakalandı.

Ataşehir’de iki kişi, İnönü Mahallesi Kartal Caddesi’nin üzerindeki bir inşaatın deposundan beş kilogram ağırlığında bakır kablo çaldı. Güvenlik kamera görüntülerine yansıyan olayı gerçekleştirdikleri tespit edilen F.Ş. (25) ve B.Y. (22) isimli iki suç ortağı Ataşehir İlçesi’nde yakalanarak gözaltına alındı. "İş yerinden ve kurumdan hırsızlık" suçundan adliyeye sevk edilen iki suç ortağı da "adli kontrol" kararıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Yorumlar (0)
27°
az bulutlu