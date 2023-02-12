Ataşehir’de iki araç duraklama yapan otomobile çarptı: 4 yaralı

TEM bağlantı yolu Ataşehir mevkiinde trafik kazası meydana geldi. Kaza sonucu 2’si ağır 4 kişi yaralandı.

Olay Çamlıca Ataşehir TEM bağlantı yolu Ankara istikametinde meydana geldi. İddiaya göre 34 LOF 982 plakalı servis minibüsü ve 34 DGG 886 plakalı otomobil duraklama halinde duran 41 H 7138 plakalı otomobile çarptı. Kaza sonucu 2’si ağır olmak üzere 4 kişi yaralandı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Kaza sonucu kapatılan Ankara istikameti kaza yapan araçların yoldan kaldırılmasıyla yeniden trafiğe açılırken polis kazayla ilgili çalışma başlattı.