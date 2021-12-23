Ataşehir’de İETT şoförü tartıştığı yolcuya bıçak çekip tehditler savurdu

Ataşehir’de İETT otobüsü şoförü tartıştığı yolcuya bıçak çekerek otobüsten indirmeye çalıştı. Yaşanan korku dolu anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Alınan bilgiye göre, Ataşehir’de seyir halinde olan İETT aracının şoförü henüz bilinmeyen bir nedenle tartıştığı yolcuya bıçak çekerek üzerine yürüdü. Araç şoförü otobüsten inmesini istediği yolcuya hakaretler savurdu. Otobüsteki diğer yolcuların araya girmesiyle son bulan korku dolu dakikalar vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.