Ataşehir’de İETT otobüsü ve 2 minibüs birbirine girdi: 1 yaralı

İstanbul’un Ataşehir ilçesinde İETT otobüsü ile 2 minibüsün karıştığı trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, saat 16:40 sıralarında Ataşehir’de Bostancı Köprüsü üzeri Dudullu istikametinde meydana geldi. İddiaya göre, 34 GH 7612 plakalı İETT otobüsü sürücüsü, Bostancı Sanayii otobüs durağında yolcu indirip bindiren 34 M 3432 plakalı Mürsel Güleş idaresindeki Dudullu-Bostancı hatlı minibüsüne çarptı. Çarpmanın etkisiyle kontrolden çıkan minibüs önünde bulunan 34 M 4107 plakalı Burçay Sate idaresindeki minibüse çarptı. Minibüs önce kaldırıma daha sonrada tabelaya vurarak durabildi. Kazada İETT otobüsünün şoförü cam kırıklarından dolayı hafif şekilde yaralanırken ambulansla çevredeki hastaneye kaldırıldı.

Minibüs şoförü Gökhan Uluman, ”Burada Dudullu-Bostancı minibüslerimiz yolcu indirip bindirirken otobüs araba sıkıştırması ile mi oluyor bilmiyorum, minibüsün sağ tarafından vuruyor, diğer minibüse de arkadan hasar veriyor. Otobüs şoföründe cam kırıklarından dolayı hafif yaralanma vardı, ambulansla hastaneye götürüldü. Allah’a şükür herhangi bir yaralımız kaybımız yok.” dedi.