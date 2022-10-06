Ataşehir’de hastanedeki skandal görüntülere ilişkin 4 şüpheliye tutuklama talebi

Ataşehir’de bulunan özel bir hastanede yoğun bakımdaki yaşlı kadının yüzüne para atarak alay ettikleri görüntülere ilişkin gözaltına alınan ve savcılıktaki işlemleri tamamlanan şüphelilerden 4’ü tutuklama, 3’ü adli kontrol talebiyle hakimliğe sevk edildi. 2 şüpheli ise savcılıktan serbest kaldı.

Ataşehir’de faaliyet gösteren özel bir hastanede 31 Ocak 2022 tarihinde sağlık çalışanları, yoğun bakımda yatan yaşlı kadını ‘böbreğini alacağız’ diyerek korkutup yüzüne doğru para atarak alay etmişler, bu anları ise kayıt altına almışlardı. Görüntüler sosyal medyada yayınlandıktan sonra büyük tepki topladı. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından olaya ilişkin soruşturma başlatılırken, söz konusu görüntülerin çekildiği özel hastanenin faaliyetleri ise durduruldu. Soruşturma çerçevesinde biri Samsun’da diğeri ise Bursa’da olmak üzere toplamda 9 hemşire ve hasta bakıcı gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 7 şüpheli, Kartal’daki Anadolu Adalet Sarayı’na sevk edildi.

4 şüpheliye tutuklama istendi

Şüphelilerin ifadesi Basın Suçları Soruşturma Bürosu Savcısı tarafından alındı. Yaklaşık 2 saat süren ifade işlemleri tamamlanan 4 şüpheli, “eziyet etme”, “beden bakımından kendini savunamayacak durumda olan kişiye karşı eziyet” suçlarından tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edildi. 3 şüpheli adli kontrol talebiyle hakimliğe sevk edilirken, şüphelilerden 2’si ise savcılıktan serbest bırakıldı.

Öte yandan, tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edilen şüphelilerin arasında Samsun’dan Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile bağlanarak ifadesi alınan ve görüntülerde yaşlı kadının yüzüne para attığı görülen şüpheli Ali E.’nin de yer aldığı öğrenildi.