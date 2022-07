Ataşehir’de görme engelli vatandaşa bakkalda tekme tokatlı saldırı

Ataşehir’de alışveriş için dışarıya çıkan görme engelli Kenan Baş tanımadığı bir kişi tarafından bakkalda saldırıya uğradı. Saldırganın tekme tokat saldırdığı Baş, darbeler sonrası yere yığıldı. Görme engelli vatandaşın saldırıya uğradığı anlar ise kameraya yansıdı.

Ataşehir Mimar Sinan Mahallesi’nde yaşanan olayda, 12 Temmuz Salı günü saat 22.45 sıralarında ev olarak kaldığı dükkanda yaşayan Kenan Baş ekmek ve çekirdek almak için dışarı çıktı. Yaşadığı yerin yakınında bulunan fırına giderken tanımadığı bir kişi Baş’ın koluna girdi. Kenan Baş kolunu kurtararak yürümeye devam etti. Saldırgan Baş’ı takip etmeye başladı. Fırından ekmek aldıktan sonra çekirdek almak için bakkala giren Kenan Baş aldığı ürünün parasını ödediği esnada takip eden şahıs bakkal içerisine girdi. Kenan Baş’ın aldığı ürünü poşet içerisine koyduğu sırada saldırgan görme engelli Baş’a tekme ve tokatlarla saldırdı. Baş aldığı darbeler sonrası yere yığıldı. İşyeri sahiplerinin araya girmesi sonrası Kenan Baş saldırganın elinden kurtuldu. Tanımadığı bir kişi tarafından darp edilen Baş, saldırgandan şikayetçi oldu. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri saldırganı gözaltına aldı. Yapılan işlemlerin ardından mahkemeye çıkarılan saldırgan serbest bırakıldı.

Saldırıya uğrayan Kenan Baş, “Akşam evimden çöpümü alıp çöp konteynerine atıp ekmek alıp eve dönmeyi düşünüyordum, çünkü geç saatti. Mecbur dışarı çıkmak zorundaydım dükkanda yaşıyorum kendi başıma mücadele ediyorum. Cadde üzerindeyken vatandaşın birisi koluma yapıştı, ben çektim o çekti. Nereye gidiyorsun dedi, fırına gidiyorum abi ekmek alacağım, dedim, halen beni çekiştiriyor. Fırın içerisinden ekmeğimi aldım, bakkala gittim bakkaldan bir tane çekirdek alayım dedim, tekrar evime dönmek istiyordum. Çekirdeğimi aldım ücretini ödüyordum o anda yumruklarla diziyle kafama, gözüme vurmaya başladı. Zaten kamera kayıtları bizi gösterdiği gibi o anda müdahale edemedim, gördüğünüz gibi mağdurum. Saldırgan yumruklarla girdiği gibi yere yığıldım o anda ne olduğunu bilmedim. O an can havliyle bakkalcı bizleri ayırmaya çalıştı. Bakkalcı bana Kenan burası mekan olmaz, dedi beni dışarı atmaya çalışıyor kurtaracağı yerde. Ayırdı fakat beni halen olay içerisinde bırakmaya çalışıyor. O anda bende can havliyle polisi aradım.” dedi.

“Mahkemeye çıkmadan delik deşik edeceğini söylüyor”

Saldırıya uğrayan görme engelli Kenan Baş, “Bugün benim başıma gelen yarın kimsenin başına gelmesini istemediğim için olayı büyüterek kimsenin canı yansın istemiyorum. Kesinlikle tanımıyorum, alkollü olduğunu iddia ediyor ama ben alkollü olduğunu düşünmüyorum. Madde mi kullandı, uyuşturucu mu kullandı bilemiyorum. Psikoloji bozukluğuyla kendime bile gelemedim, halen de üzerimden atamadım can güvenliğim yok diyebilirim. Saldırganın infaz dosyası varmış beni mahkemeye çıkmadan delik deşik edeceğini söylüyor. Ben korkmuyorum bir canım Allah’a var diyorum gelsin alsın artık.” dedi.