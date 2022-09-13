Ataşehir’de gençlerin drift tutkusu otomobili küle çevirdi
Ataşehir’de yol ortasında lastik yakarak drift yapıldığı esnada sıçrayan kıvılcımların alev almasıyla otomobil yanmaya başladı. İtfaiyenin müdahalesiyle yangın sönse de otomobil kullanılamaz hale geldi. Drift anları ile otomobilin yandığı anlar kameraya yansıdı.
Ataşehir’de yol ortasında lastik yakarak drift yapıldığı esnada sıçrayan kıvılcımların alev almasıyla otomobil yanmaya başladı. İtfaiyenin müdahalesiyle yangın sönse de otomobil kullanılamaz hale geldi. Drift anları ile otomobilin yandığı anlar kameraya yansıdı.
Ataşehir Kayışdağı’nda geçtiğimiz Pazar günü yaşanan olayda, bir grup genç otomobilleri ile yolda drift yapmaya başladı. Gençler ‘lastik yakma’ diye tabir edilen şekilde drift yaptıkları esnada otomobilin lastiğinden sıçrayan kıvılcımlar nedeniyle otomobilin altı alev aldı. Gençlerin müdahalesine rağmen alevler otomobili sarınca durum itfaiyeye bildirildi. İtfaiyenin müdahalesiyle yangın söndürülse de otomobil kullanılamaz hale geldi.
Otomobil ile yolda drift yapıldığı ve otomobilin alev alev yandığı anlar cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.
|Takımlar
|O
|P
|1. Konyaspor
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|14
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|5
|13
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|6
|13
|4. Adana Demirspor
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|6
|13
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|9
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|8
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|6
|6
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|6
|6
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|5
|5
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|6
|4
|16. İstanbulspor
|5
|4
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|6
|2
|18. Hatayspor
|5
|1
|19. Ankaragücü
|5
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Bodrumspor
|5
|10
|2. Bandırmaspor
|4
|10
|3. Boluspor
|5
|10
|4. Eyüpspor
|5
|10
|5. Sakaryaspor
|5
|9
|6. Keçiörengücü
|5
|8
|7. Pendikspor
|5
|8
|8. Manisa Futbol Kulübü
|4
|7
|9. Tuzlaspor
|5
|7
|10. Rizespor
|4
|6
|11. Samsunspor
|5
|6
|12. Gençlerbirliği
|5
|5
|13. Göztepe
|5
|5
|14. Adanaspor
|5
|4
|15. Altay
|5
|4
|16. Altınordu
|4
|3
|17. Erzurumspor
|4
|3
|18. Ö.K Yeni Malatya
|5
|2
|19. Denizlispor
|5
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Arsenal
|6
|15
|2. M.City
|6
|14
|3. Tottenham
|6
|14
|4. Brighton
|6
|13
|5. M. United
|6
|12
|6. Chelsea
|6
|10
|7. Liverpool
|6
|9
|8. Brentford
|6
|9
|9. Leeds United
|6
|8
|10. Fulham
|6
|8
|11. Newcastle
|6
|7
|12. Southampton
|6
|7
|13. Bournemouth
|6
|7
|14. Wolverhampton Wanderers
|6
|6
|15. Crystal Palace
|6
|6
|16. Everton
|6
|4
|17. Aston Villa
|6
|4
|18. West Ham United
|6
|4
|19. Nottingham Forest
|6
|4
|20. Leicester City
|6
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|5
|15
|2. Barcelona
|5
|13
|3. Real Betis
|5
|12
|4. Osasuna
|5
|12
|5. Villarreal
|5
|10
|6. Athletic Bilbao
|5
|10
|7. Atletico Madrid
|5
|10
|8. Girona
|5
|7
|9. Rayo Vallecano
|5
|7
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|5
|7
|11. Real Sociedad
|5
|7
|12. Valencia
|5
|6
|13. Mallorca
|5
|5
|14. Almeria
|5
|4
|15. Espanyol
|5
|4
|16. Sevilla
|5
|4
|17. Real Valladolid
|5
|4
|18. Getafe
|5
|4
|19. Elche
|5
|1
|20. Cadiz
|5
|0