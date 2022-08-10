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Ataşehir’de genç kadını sokak ortasında darp etti

Ataşehir’de bir şahıs, tartışma yaşadığı eşini sokak ortasında yumrukladı. Araya çevredeki vatandaşlar girerken yaşanan o anlar kameraya yansıdı.

Asayiş 10.08.2022, 12:36
Ataşehir’de genç kadını sokak ortasında darp etti

Ataşehir’de bir şahıs, tartışma yaşadığı eşini sokak ortasında yumrukladı. Araya çevredeki vatandaşlar girerken yaşanan o anlar kameraya yansıdı.

Olay, dün öğle saatlerinde Ataşehir’de meydana geldi. İddiaya göre, bir çift yolda yürüdüğü esnada tartışmaya başladı. Kavganın büyümesiyle genç adam, sokak ortasında eşini yumruk atarak darp etti. Darp edilen genç kadını çevredeki vatandaşlar kurtardı. Eşine şiddet uygulayan şahıs, çevredeki vatandaşlar tarafından uyarıldıktan sonra darp ettiği eşiyle birlikte olay yerinden uzaklaştı.

Yaşanan o anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, bir şahsın genç kadını darp ettiği çevredeki vatandaşların ise araya girdiği görülüyor.

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