Ataşehir’de genç doktorun hayatını kaybettiği kaza kamerada

İstanbul Ataşehir’de genç doktor Buğra Kaan Yücebaş’ın babasına ait dükkanın önünde beklediği esnada kamyonetin kaldırıma çıkarak duvara sıkıştırması sonucu hayatını kaybettiği kazaya ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı.

Kaza, saat 05.30 sıralarında Kayışdağı Mahallesi Kayışdağı Caddesi üzerinde meydana gelmişti. Taksiye çarpan bir kamyonet yola savrularak, kaldırımda bekleyen doktor Buğra Kaan Yücebaş’a çarptı. Yücebaş olay yerinde hayatını kaybederken, kamyonet sürücüsüyse olay yerinden kaçtıktan saatler sonra karakola giderek teslim oldu. Genç doktorun hayatını kaybettiği korkunç kazaya ait güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, genç doktorun annesiyle birlikte kendilerine ait dükkanın önünde bekledikleri esnada bir kamyonetin hızla onların üzerine doğru geldiği ve kazanın gerçekleştiği görülüyor.