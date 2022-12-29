Ataşehir’de gece kulübünde müşterinin öldürülmesine ilişkin 18 yıl hapis talebi

Ataşehir’de bir gece kulübünde çıkan silahlı kavgada müşteriyi öldürdüğü gerekçesiyle tutuklanan gece kulübünün ortağı Emre Yılmaz hakkında, “haksız tahrik altında kasten öldürme” suçundan 18 yıla kadar hapis cezası talebiyle dava açıldı.

Ataşehir’de 5 Haziran 2022 tarihinde bir gece kulübünde çıkan silahlı kavgada müşteri Murat Dinler’i öldürdüğü gerekçesiyle tutuklanan gece kulübünün ortağı Emre Yılmaz hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, olay günü saat 04.40 sıralarında Murat Dinler’in arkadaşı ile birlikte şüpheli Emre Yılmaz’ın ortağı olduğu gece kulübüne geldiği, daha öncesinde bu kulübün koruma işletmesini Murat Dinler’in yaptığı, Dinler’in kulübe girdiği sırada kulüp kapısının açılmamasından dolayı arbede yaşandığı anlatıldı. Dinler’in ‘bize nasıl kapıyı açmazsınız, siz bizi tanımıyor musunuz?’ diyerek küfretmeye başladığı, belinden silah çıkartarak havaya doğru iki el ateş ettiği belirtildi.

Alkol ve uyuşturucu etkisinde olan Murat Dinler’in mekan sahibi Nizamettin Özlü’nün üzerine doğru yürüyerek yakasından tuttuğu ve kafasına silah dayadığı, aralarında arbede yaşandığının anlatıldığı iddianamede, bu sırada silahla gelen Emre Yılmaz’ın Murat Dinler’in bel altına ateş ettiği, Dinler’in ise arkasını dönerek Emre Yılmaz’a ateş ettiği kaydedildi. Emre Yılmaz’ın yere düşen Murat Dinler’e ateş etmeye devam ettiği ve olay sonuncunda Dinler’in olay yerinde hayatını kaybettiği belirtildi.

“Amacım olayları yatıştırmaktı”

Şüpheli Emre Yılmaz ifadesinde, mekanı yaklaşık 1 ay önce devraldıklarını, birinin silahla mekana girmeye çalıştığını, amacının tamamen olayları yatıştırmak olduğunu, Murat Dinler’in Nizamettin Özlü’yü öldüreceğini düşündüğünden silahını çıkartarak ateş ettiğini söyledi. Murat’ın kendisinin kalbine doğru ateş ettiğini ancak koluna geldiğini, Murat’ın ateş etmeye devam ettiğini, kendisinin müdahale etmemesi halinde Murat’ın Nizamettin’i öldüreceğini beyan etti.

18 yıl kadar hapsi istendi

Savcılık, tutuklu şüpheli Emre Yılmaz’ın, “haksız tahrik altında kasten öldürme” suçundan 12 yıldan 18 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını istedi. Şüphelinin yargılanmasına önümüzdeki günlerde başlanacak.