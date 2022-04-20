Ataşehir’de Fransız uyruklu kadını darbeden taksici konuştu

Ataşehir’de bir taksi sürücüsü, yol ücreti üzerinde anlaşamadığı Fransız vatandaşı kadın turist ile tartıştı. Sürücü genç kadını yola fırlattı. Yaşanan olay sonrası konuşan taksi sürücüsü, ‘Yolcu ’ben ninjayım’ diyerek parmaklarını gözüme sokmaya çalıştı” dedi.

Olay, dün saat 14.00 sıralarında Ataşehir’de yaşandı. Fransız vatandaşı 26 yaşındaki turist Kawtar Hadir, Ataşehir’den Avrupa Yakası’nda bulunan bir adrese gitmek için taksiye binmiş. İddiaya göre, taksi sürücüsü ile genç kadın arasında ücret konusunda tartışma çıkmıştı. Sözlü tartışmanın büyümesi üzerine taksi sürücüsü, genç kadını yola fırlatmış, o anlar ise cep telefonu kamerasına yansımıştı. Yaşanan olay sonrası polis ekiplerince gözaltına alınan taksi sürücüsü hakkında işlem yapılmıştı. Olayda mağdur olduğunu belirten taksi sürücüsü Ercan Yılmaz, “Tartışma yaşadığım yolcu, ‘Ninjayım deyip parmaklarını gözüme sokmaya çalıştı” dedi.

“Hem tünelden gitmek istedi hem de ücretini vermek istemedi”

Yaşanan olayda darp edildiğini belirten taksi sürücüsü Ercan Yılmaz, “Ataşehir’de aldığım yolcu Avrupa Yakası’na geçeceğini söyledi. Bana gideceği konumu gösterdiğinde Avrasya tüneli üzerinden 26 dakika 15 Temmuz Şehitler Köprüsü üzerinden ise 59 dakika gösteriyordu. Kendisine Avrasya tüneli üzerinden gidersek tünel ücreti almam gerektiğini belirttim. Kabul etmedi. Ben de köprü yoluna doğru yöneldim. Köprüye giriş yapacağımız esnada tartışma çıktı. Avrasya tünelinden götürmemi söyledi. Hem tünelden gitmek istedi hem de tünel ücretini vermeyeceğini belirtti. Kadın yolcu turist olduğu için çeviri yaparak anlaşıyorduk. Tartışma büyüyünce yolcu araçtan inmek istedi. Bende aracı sağa çektim. Ataşehir’den köprü yoluna kadar olan yol ücretini talep ettim. Araçtan inen kadın, ’ben ninjayım diyerek parmaklarını gözüme sokmaya çalıştı’. Sorgusuz sualsiz saldırdı. Beni darp etti. Dark raporumu da gidip aldım. Ben kaçtıkça o üzerime atlamaya başladı. Kendimi savunabilmek amacıyla ben de karşılık vermek zorunda kaldım. Belediye ise benim henüz suçlu bulunmadığım bir konu sonrası aracımı bağlayıp ruhsatını iptal ediyor. Sonuç olarak ben buradan ekmek kazanıyorum. Konu henüz yargılama sürecinde. Benim şoför kartım iptal edildi” diye konuştu.