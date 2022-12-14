Ataşehir’de eşine sinirlendi, evi ateşe verdi

Ataşehir’de bir vatandaş sebebi bilinmeyen nedenle eşine sinirlenerek evi ateşe verdi. Alevler kısa sürede yükselirken dairede maddi hasar oluştu. Çıkan yangında 2 kişi dumandan etkilendi.

Olay saat 21.30 sıralarında Ataşehir Örnek Mahallesi Arma Sokak’ta meydana geldi. İddiaya göre Emin Semih Açar isimli şahıs sebebi bilinmeyen bir nedenle eşine sinirlendi. Yaşanan tartışma sonrası sinirlenen koca bulunduğu daireyi ateşe vererek yangın çıkardı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede daireyi saran alevler itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile kontrol altına alındı. Yangın sebebiyle Emin Semih Açar ve kendisine yardım etmek isteyen komşusu dumandan etkilendi. Dumandan etkilenen vatandaşlar sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Yangının meydana geldiği dairede maddi hasar oluştu. Polis olayla ilgili çalışma başlattı.