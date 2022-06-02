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Ataşehir’de dükkana silahlı saldırı kamerada

Ataşehir’de lokanta sahibiyle tartışan müşteri, işletme sahibi tarafından bıçaklandı. Bıçaklanan şahıs ardından arkadaşlarıyla birlikte gelerek dükkana kurşun yağdırdı. Yaşanan korku dolu anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Asayiş 02.06.2022, 13:03
Ataşehir’de dükkana silahlı saldırı kamerada

Ataşehir’de lokanta sahibiyle tartışan müşteri, işletme sahibi tarafından bıçaklandı. Bıçaklanan şahıs ardından arkadaşlarıyla birlikte gelerek dükkana kurşun yağdırdı. Yaşanan korku dolu anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, dün akşam saatlerinde Ataşehir’de Yenisahra Mahallesi Fatih Caddesi üzerinde bulunan bir lokantada meydana geldi. İddiaya göre, lokanta sahibinin küfürlü konuşan müşteriyi uyarması sonrası başlayan sözlü tartışma kavgaya dönüştü. Çıkan arbedede işletme sahibi tarafından bıçak darbesi alan müşteri Cevat C. olay yerinden uzaklaştı. Restorandan yaralı şekilde ayrılan Cevat C., bir süre sonra yanında arkadaşları ile birlikte geri dönerek restorana silahla ateş açtı. Restorana açılan ateş nedeniyle kurşunlardan biri de restoran sahibi Sinan D.’ye isabet etti.

Dükkana kurşun yağdırdığı anlar kamerada

Yaşanan olay sonrası sokağa taşan kavga ve müşteri Cevat C.’nin arkadaşlarıyla birlikte dükkana ateş açtığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

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