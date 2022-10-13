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Ataşehir’de doktorun ölümüne sebep olan kamyonet sürücüsüne tutuklama talebi
Ataşehir’de Doktor Buğra Kaan Yücebaş’ın hayatını kaybettiği kazaya ilişkin yakalanan 17 yaşındaki kamyonet sürücüsü, “taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma” suçundan tutuklanması talebiyle mahkemeye sevk edildi.
Asayiş 13.10.2022, 16:53
Ataşehir’de Doktor Buğra Kaan Yücebaş’ın hayatını kaybettiği kazaya ilişkin yakalanan 17 yaşındaki kamyonet sürücüsü, “taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma” suçundan tutuklanması talebiyle mahkemeye sevk edildi.
Ataşehir Kayışdağı Mahallesi Kayışdağı Caddesi üzerinde saat 05.30 sıralarında meydana gelen kazada taksiye çarpan bir kamyonet savrularak, kaldırımda bekleyen Doktor Buğra Kaan Yücebaş’a çarptı. Yücebaş olay yerinde hayatını kaybetti. Olay yerinden kaçan kamyonet sürücüsü A.U. (17) yakalanarak adliyeye sevk edildi.
Savcılık, şüpheli A.U’yu “taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma” suçundan tutuklanması talebiyle mahkemeye sevk etti.
Şüphelinin hakimlikteki işlemleri devam ediyor.