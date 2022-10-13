Ataşehir’de doktorun ölümüne sebep olan kamyonet sürücüsü adliyeye sevk edildi

Ataşehir’de kamyonet şoförü, aracının direksiyon hakimiyetini kaybedip dükkana daldı. Kaza sonucu 1 kişi yaralanırken, Süreyyapaşa Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde görevli doktor Buğra Kaan Yücebaş hayatını kaybetti. Olay yerinden kaçan 18 yaşından küçük sürücü daha sonra polise teslim oldu. Şahıs, polis merkezindeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Kaza, Ataşehir’de Kayışdağı Caddesinde 05.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 34 FTG 740 plakalı kamyonet şoförü kavşakta direksiyon hakimiyetini kaybederek önce taksiye daha sonra yol üzerinde bulunan dükkana daldı. Olay esnasında dükkanın kapısında duran 2 kişiden biri olan, Süreyyapaşa Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde görevli doktor Buğra Kaan Yücebaş çarpmanın etkisiyle olay yerinde hayatını kaybetti. Diğer şahıs ise yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Yücebaş’ın cenazesi Adli Tıp Kurumu’na götürüldü.

Kazanın ardından olay yerinden kaçan kamyonet sürücüsü A.U. daha sonra polise giderek teslim oldu. A.U.’nın kaza nedeniyle panikleyerek olay yerinden kaçtığını ifade ettiği öğrenildi. Ataşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü Örnek Şehit Hayrettin Yıldırım Polis merkezine getirilen, 2014 doğumlu olan ve henüz 18 yaşını doldurmamış olan A.U. Çocuk Büro Amirliği ekiplerince işlemleri yapılmasının ardından adliyeye sevk edildi.

Öte yandan, hayatını kaybeden doktor Yücebaş için yarın Şakirin Camii’nde cenaze töreni düzenleneceği öğrenildi.