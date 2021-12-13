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Ataşehir’de direksiyon hakimiyetini kaybeden kadın sürücü dehşet saçtı: 1 yaralı

Ataşehir’de direksiyon hakimiyetini kaybeden kadın sürücü kaldırımdaki motosikletli kuryeye çarptıktan sonra park halindeki kamyonete çarparak kaza yaptı. Kazada motosikletli kurye yaralanırken, dehşet dolu kaza bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Asayiş 13.12.2021, 12:39
Ataşehir’de direksiyon hakimiyetini kaybeden kadın sürücü dehşet saçtı: 1 yaralı

Ataşehir’de direksiyon hakimiyetini kaybeden kadın sürücü kaldırımdaki motosikletli kuryeye çarptıktan sonra park halindeki kamyonete çarparak kaza yaptı. Kazada motosikletli kurye yaralanırken, dehşet dolu kaza bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Kaza Ataşehir’de 10.30 sıralarında Dudullu Caddesin’de meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre ara sokaktan caddeye dönüş yapan Kezban Boran hakimiyetindeki 34 EGD 820 plakalı Opel Marka Corsa model otomobil, kadının sürücüsünün yağış nedeniyle kaygan zeminde direksiyon hakimiyetini kaybederek yol kenarındaki, 09 AEP 734 plakalı motosikletli kuryeye çarparak, ardından 34 LS 4650 plakalı Fıat marka Linea model otomobile çarptıktan sonra, park halinde bulunan 35 UP 153 plakalı Ford marka kamyonete çarparak durabildi. Kazada motosikletli kurye metrelerce sürüklendi. Kaza anında park halindeki kamyonete malzeme yükleyen vatandaşların kaldırım üzerinde olmaması ihtimal bir faciayı önledi. Korku dolu kaza anı saniye saniye güvenlik kamerasına yansırken yaralanan motor sürücüsü olay yerine sevk edilen ambulans ekipleri tarafından çevredeki hastaneye kaldırıldı. Olay sonrası kazaya sebep olan Kezban Boran polis ekipleri tarafından polis merkezine götürüldü.

“Bir gümbürtü koptu”

Kaza anında kamyonete malzeme yükleyen Onur Tepeli, "Kamyonete malzeme yüklerken bir anda gümbürtü koptu. Kadın sürücü motora çarptı altında metrelerce sürükledi. Bizde çok korktuk. Motor sürücüsü kanlar içinde yerde kaldı, ambulans geldi müdahale edip götürdüler" diye konuştu.

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