Ataşehir’de dairenin camına bir paket yumurta atıp kaçtılar

Ataşehir’de gece saatlerinde sokak üzerinde dolaşan bir grup maskeli kişi yanlarında taşıdıkları yumurtaları bir dairenin camına atıp kaçtı. Maskeli kişilerin evin camına yumurta attıkları anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, Ataşehir Esatpaşa Mahallesi Turan Sokak üzerinde geçtiğimiz gün meydana geldi. İddiaya göre, Turan Sokak üzerinde yaya şekilde dolaşan maskeli bir grup yanlarında taşıdıkları yaklaşık bir paket yumurtayı gözlerine kestirdikleri dairenin camına attı. Yumurtaları atan grup daha sonra kaçarak kayıplara karıştı. Mahalleli, yaşadıkları olay karşısında şaşkınlık yaşadı.

“Namaz kıldığı esnada atmışlar”

Olayın olduğu sokakta ikamet eden Halis Karakaş, “Evdeki kişi sabah namazına kalktığında namazı kılarken yumurtalar atılmış. O saatlerde olan bir şey. Bu zamana kadar böyle bir şey yaşamadık. Tabi ki İstanbul’da serseri ve başıboş gezen insanlar var ki yıllardan beri buradayız düşmanımız dahi yok. Biz mahalledeki tüm insanlarla beraber bir köylü, arkadaş gibiyiz. Yumurtaları atan kişilerden şikayetçi olmadık” dedi.