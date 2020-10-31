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Ataşehir’de çöp kutusunda patlama
İSTANBUL ATAŞEHİR'DE BİR ÇÖP KUTUSUNDA PATLAMA MEYDANA GELDİ. POLİS EKİPLERİ ÇÖP KUTUSUNDA GERÇEKLEŞEN PATLAMADA ÇÖP KUTUSUNA BOMBA ATILDI İDDİASI ÜZERİNDE DURUYOR.
Asayiş 31.10.2020, 20:30
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İstanbul Ataşehir’de bir çöp kutusunda patlama meydana geldi. Polis ekipleri çöp kutusunda gerçekleşen patlamada çöp kutusuna bomba atıldı iddiası üzerinde duruyor.
Olay Fetih Mahallesi, Eski Çiftlik Yolu Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, cadde üzerinde bir çöp kutusunda patlama geldi. Patlamada çöp kutusu paramparça olurken araçlarda maddi hasar oluştu. Çöp kutusuna bomba atıldığı iddia edilirken, polis ekipleri olay yerinde çalışmalarını sürdürüyor.
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