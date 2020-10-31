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Ataşehir’de çöp kutusuna bomba atıldığı iddia edilirken, olay yerine polis ekipleri sevk edildi.
ATAŞEHİR'DE ÇÖP KUTUSUNA BOMBA ATILDIĞI İDDİA EDİLİRKEN, OLAY YERİNE POLİS EKİPLERİ SEVK EDİLDİ.
Asayiş 31.10.2020, 20:18
Ataşehir’de çöp kutusuna bomba atıldığı iddia edilirken, olay yerine polis ekipleri sevk edildi.
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