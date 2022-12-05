Ataşehir’de ceza yiyen servis şoföründen gazetecilere hakaret: "Soytarı gibi almışlar ellerine kamerayı"

Ateşehir’de, sivil trafik ekipleri okul servis araçlarına yönelik genel denetim gerçekleştirildi. Denetimde durdurulan ve cezai işlem uygulanan bir servis minibüsü sürücüsü ise denetimden görüntü alan muhabirlere hakaretlerde bulundu.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü’ne bağlı sivil trafik ekipleri, kentin çeşitli noktalarında okul servislerine yönelik denetimler yapıldı. Ataşehir’de, Atatürk Mahallesi Ataşehir Bulvarı üzerinde okul servis araçlarına yönelik gerçekleştirilen genel denetimde de servis araçları tek tek durdurularak kontrol edildi. Denetimlerde gerekli belgeleri bulunmayan ve servis rehberi bulundurmayan sürücülere cezai işlem uygulandı.

Servis şoföründen gazetecilere hakaret

Denetimde servis rehberi bulundurmamaktan 427 TL cezai işlem uygulanan 34 LSB 326 plakalı servis şoförü Ali Altan Akın, denetimde görüntü alan gazetecilere ağır hakaretler ederek tehdit etti. Ali Altan Akın, gazetecilere “Dingil misin sen? Öküzsünüz, terbiyesizsiniz, ahlaksız herifler, soytarı gibi ellerine kamerayı almışlar” diyerek hakaretlerde bulundu. Akın’ın ayrıca daha sonra, “Davacı olmazsanız... Her türlü yemini ediyorum, davacı olmayanın...” dediği görüldü.