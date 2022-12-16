Ataşehir’de çakar denetimi: Kurallara uymayan sürücülere 3 bin 508 TL ceza

Ataşehir’de Trafik Denetim Şube Müdürlüğü ekipleri, usulsüz çakar ve siren kullanımına karşı uygulama gerçekleştirdi. Denetimlerde polis ekipleri, kurallara uymayan sürücüleri tek tek tespit ederek ceza yazdı. Uygulamada kurallara uymayan sürücülere toplamda 3 bin 508 TL ceza yazıldı.

İstanbul Trafik Denetim Şube Müdürlüğü Sivil Trafik Amirliği ekipleri, Ataşehir TEM Otoyolu Ankara istikametinde usulsüz çakar siren sistemi kullanımı ve emniyet şeridi ihlaline yönelik denetimlerde bulundu. Denetimde, çakar lamba tertibatı kullanan araçlar teker teker durdurularak izin belgeleri incelendi. Polis ekipleri kurallara uymadığı tespit edilen araçları durdurarak sürücülere cezai işlem uyguladı.

Denetimde üzerinde helikopter bulunan bir kamyonet polis ekiplerinin dikkati üzerine durduruldu. Durdurulan aracın simülasyon için kullanıldığı ve evraklarının tam olması sonrası yoluna devam etti.

Denetimde durdurulan ve kurallara uymadıkları tespit edilen araç sürücülerine emniyet şeridini kullanmak, banketleri kullanmak suretiyle araç geçmek, ve araç kullanırken cep telefonu ile konuşmaktan toplamda 3 bin 508 TL cezai işlem uygulandı.

Emniyet şeridini kullandığı için ceza yazılan Abdülkadir E., “Şerit ihlali gerçekleştirdik. Tabii ki trafik memuru arkadaşlarımız devletin ve milletin hizmetinde bulunuyorlar. Doğal olarak da ceza kesmek durumundalar. Biz vatandaş olarak da cezamızı ödemek durumundayız. Acil durumumu göz önünde bulundurarak böyle bir duruma vesile oldum” dedi.