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Ataşehir’de bulunan özel hastanede yoğun bakımdaki yaşlı kadına eziyet ettiği gerekçesiyle gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı.
Ataşehir’de bulunan özel hastanede yoğun bakımdaki yaşlı kadına eziyet ettiği gerekçesiyle gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı.
Asayiş 06.10.2022, 22:25
Ataşehir’de bulunan özel hastanede yoğun bakımdaki yaşlı kadına eziyet ettiği gerekçesiyle gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı.