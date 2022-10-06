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Ataşehir’de bulunan özel hastanede yoğun bakımdaki yaşlı kadına eziyet ettiği gerekçesiyle gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı.

Ataşehir’de bulunan özel hastanede yoğun bakımdaki yaşlı kadına eziyet ettiği gerekçesiyle gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı.

Asayiş 06.10.2022, 22:25
Ataşehir’de bulunan özel hastanede yoğun bakımdaki yaşlı kadına eziyet ettiği gerekçesiyle gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı.

Ataşehir’de bulunan özel hastanede yoğun bakımdaki yaşlı kadına eziyet ettiği gerekçesiyle gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı.

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