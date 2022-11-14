Ataşehir’de binaya çarpan kamyonet bina boşluğunda asılı kaldı

Ataşehir’de sürücüsünün fren yerine gaza bastığı kamyonet, kontrolden çıkarak yol kenarındaki binaya çarptı. Kamyonetin ön tekerleri, bina duvarı ile yol arasındaki boşlukta asılı kalırken sürücü araç içerisinde sıkışarak mahsur kaldı. İtfaiye ekipleri sürücüyü mahsur kaldığı yerden kurtardı. Sürücünün sağlık ekiplerine söylediği, “Hepiniz hakkınızı helal edin arkadaşlar, zahmet verdim. Özür dilerim” şeklindeki minnet sözleri görenleri duygulandırdı.

Kaza, Ataşehir İçerenköy Mahallesi Yasemin Sokakta saat 13.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre; 07 AUE 805 plakalı Mitsubishi marka, Ufuk Kör yönetimindeki kamyonet, sürücüsünün kasisi geçtiği sırada fren yerine gaza basmasıyla refüjü aşıp 5 katlı binanın duvarına çarptı. Kamyonetin ön tekerleri, bina duvarı ile yol arasındaki boşlukta asılı kaldı. Sürücü Ufuk Kör ise kamyonetinde sıkıştı. Büyük gürültü ile balkona çıkan mahalleli kazayı polis, ambulans ve itfaiye ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri kamyonetinde sıkışan yaralıyı kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti. Sağlık ekipleri olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından yaralı Ufuk Kör’ü hastaneye kaldırdı. Araç sürücüsünün sağlık ekiplerine, “Hepiniz hakkınızı helal edin arkadaşlar, zahmet verdim. Özür dilerim” şeklindeki minnet dolu sözleri görenleri duygulandırdı. Öte yandan polis kaza ile ilgili çalışma başlattı.

“Büyük bir gürültü duydum, deprem oldu sandım”

Büyük bir gürültü ile sarsılan bina sakinlerinden İsmail Ahlatçı, “Evde oturuyordum. Büyük bir gürültü duydum. Bina sallandı. Deprem oldu sandım. Cama çıkınca kaza olduğunu anladım. Sürücü araçta sıkışmıştı. İtfaiye ekipleri çıkardı. Burada çok kaza oluyor” dedi.