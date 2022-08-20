Ataşehir’de akordeon rüzgarı esti

Türkiye’de akordeon üzerine düzenlenen ilk festival olma özelliğine sahip İstanbul Uluslararası Akordeon Festivali’nin bu yıl yapılan ikincisi Ataşehir Belediyesi’nin ev sahipliğinde başladı. Festivalin ilk gününde akordeonistler, Amfili Parkı’ı dolduran müzikseverlere unutulmaz bir yaz akşamı yaşattı.

Ataşehir Belediyesi, Akordeon ve Körüklü Çalgılar Eğitim ve Uygulama Çalışmaları Derneği (AKORDER), İstanbul Okan Üniversitesi ve Dünya Akordeon Konfederasyonu ortaklığı ile düzenlenen “2. İstanbul Uluslararası Akordeon Festivali”, Ataşehir Amfili Park’ta anma söyleşileri, konser ve açılış gösterisiyle başladı.

Festival çerçevesinde, Ruslana Bezpalko, Aleksa Mirkovic, Ghalymzhan Narymbetov, ve Shkunbim Miftari gibi akordeon müziğinin sevilen sanatçıları Ataşehir Amfili Park’ta sahne aldılar.

Farklı yaşlardan yurttaşların yoğun ilgi gösterdiği ve akordeon çalgısının en güzel parçalarının seslendirildiği gecede sahne performansıyla beğeni toplayan sanatçılar, dinleyicilerden büyük alkış aldı. Akordeonistlerin performanslarından sonra Turkuaz Sahne Sanatları Topluluğu’nun dansçıları da “Kars Süit”i isimli gösteriyi sahnelediler.

6 gün boyunca konserler, dans gösterileri, workshoplar, master class, ulusal, uluslararası yarışmalar ve panellerin gerçekleşeceği festival, yurt içinden ve dünyadan önemli akordeon sanatçılarını sanatseverlerle buluşturacak. Festival 24 Ağustos’ta sona erecek.

Festivallerin Ataşehir’in uluslararası bir marka olma sürecinde büyük bir öneme sahip olduğunu vurgulayan Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi, “Yurt içinden ve yurt dışından önemli müzik insanlarının katılımıyla gerçekleşen festivalimizde, birbirinden güzel konserler, paneller ve yarışmalar yer alıyor” dedi.

Festival Sanat Yönetmeni Aziz Ali Elyağutu festival hakkında şunları söyledi: “Akordeon çalgısı, dünya üzerinde diğer birçok enstrümana oranla, daha fazla kültür ile buluşmuş ve kaynaşmıştır. 100 yıllık Cumhuriyetimizin, en nitelikli eğitim - öğretim kurumu ve sistemi olan Köy Enstitülerimizde de, müzik eğitiminde seçilen çalgılardan biridir akordeon. Akordeon çalgısını, ülkemizde tekrar müzik eğitimine kazandırmak, bu çalgı ailesini görünür, bilinir kılmak için hem ülkemizde hem dünyada ses getiren organizasyonları gerçekleştirmeyi önemsiyoruz. Festivalimizin ülkemize, milletimize, sanatımıza, kültürümüze, eğitim - öğretim yolu ile çocuk ve gençlerimize hayırlı ve yararlı olmasını dilerim.”