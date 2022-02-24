Ataşehir’de 3 katlı binanın çatı katı alevlere teslim oldu

Ataşehir’de 3 katlı binanın çatı katında yangın çıktı. Çevre ilçelerden de gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı. Alevlere teslim olan binaya itfaiye ekiplerinin müdahalesi dron ile görüntülendi.

Yangın, saat 14.45 sıralarında Ataşehir Barbaros Mahallesi Sevindik Sokak’ta meydana geldi. 3 katlı binanın çatı katında henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Yangını fark eden vatandaşlar itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine çevre ilçelerden de itfaiye ekipleri sevk edildi. Alevlere teslim olan binaya itfaiye ekipleri müdahale etti. İtfaiyenin müdahalesiyle yangın kısa sürede kontrol altına alındı. Olayda can kaybı ve yaralanma yaşanmadı.

Mahalle sakinlerinden Aysel Tuna, "Bizim alt komşumuz, ilk başta ufak dumanlar yükseldi. Kısa süre sonra çatı kısmı alev almaya başladı. Ölü ya da yaralı yok" dedi.

Alevlere teslim olan binaya itfaiye ekiplerinin müdahalesi dron ile görüntülendi.