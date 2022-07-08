Ataşehir’de 2 İETT otobüsü birbirine girdi: 1 yaralı

Ataşehir’de sürücüsünün köpeğe çarpmamak için ani fren yaptığı İETT otobüsüne, arkadan gelen başka bir İETT otobüsü çarptı. Kazada 1 yolcu hafif yaralandı.

Kaza, saat 08.30 sıralarında Ataşehir Ferhatpaşa Mahallesi Üsküdar Caddesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, 34 VP 6066 plakalı E.B., kontrolündeki İETT otobüsüyle seyir halindeyken bir anda yola çıkan köpeğe çarpmamak için ani fren yaptı. O esnada arkadan gelen 34 JR 0036 plakalı İETT otobüsün sürücüsü N.T., kontrolünü kaybedip öndeki İETT otobüsüne arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle bir yolcu hafif yaralandı. Kazayı gören vatandaşlar, polis ve ambulans ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri hafif yaralanan yolcuyu tedbir amaçlı hastaneye kaldırdı. Polis kaza ile ilgili çalışma başlatırken şerit kısa süreliğine trafiğe kapatıldı. Öte yandan, hastaneye kaldırılan yolcunun durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Olay tanıklarından Zeynel Abidin Yılmaz, “Öndeki araç durağa yanaşmak isterken aniden önüne köpek çıkıyor. Köpeğe çarpmamak için ani fren yapıyor. Arkadan otobüs de duramayıp öndeki otobüse vuruyor. 1 yolcu hafif yaralandı. Tedbir amaçlı hastaneye götürüldü, durumu iyi” dedi.