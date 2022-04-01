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Ataşehir TEM’de 5 araç birbirine girdi, kilometrelerce kuyruk oluştu

Ataşehir’de TEM otoyolunda hatalı sollama yapan ticari taksi zincirleme kazaya neden oldu. Sollama esnasında seyir halindeki hafriyat kamyonu ile çarpışan ticari taksi kontrolden çıkarak sol şeritteki başka bir ticari taksinin önüne bir anda çıktı. İki taksinin çarpışmasının ardından arkadan gelen iki minibüsün sürücüsü de taksilere çarpmamak için ani fren yapınca birbirleri ile çarpıştı. Toplamda 5 aracın karıştığı zincirleme kaza nedeniyle TEM otoyolunda trafik durma noktasına geldi. Kazaya karışan araçlar ve oluşan trafik yoğunluğu havadan görüntülendi.

Asayiş 01.04.2022, 13:46
Ataşehir TEM’de 5 araç birbirine girdi, kilometrelerce kuyruk oluştu

Ataşehir’de TEM otoyolunda hatalı sollama yapan ticari taksi zincirleme kazaya neden oldu. Sollama esnasında seyir halindeki hafriyat kamyonu ile çarpışan ticari taksi kontrolden çıkarak sol şeritteki başka bir ticari taksinin önüne bir anda çıktı. İki taksinin çarpışmasının ardından arkadan gelen iki minibüsün sürücüsü de taksilere çarpmamak için ani fren yapınca birbirleri ile çarpıştı. Toplamda 5 aracın karıştığı zincirleme kaza nedeniyle TEM otoyolunda trafik durma noktasına geldi. Kazaya karışan araçlar ve oluşan trafik yoğunluğu havadan görüntülendi.

Kaza, Ataşehir TEM otoyolu Ankara istikametinde saat 12.30 sıralarında meydana geldi. Sağ şeritte seyir halinde olan Fiat markalı 34 TCJ 86 plakalı bir ticari taksinin sürücüsü iddiaya göre hatalı sollama yaparak direksiyonu kırdı. Seyir halinde olan MAN markalı 34 KL 1467 plakalı hafriyat kamyonu ile hafif şekilde çarpışan taksi kontrolden çıkarak bir anda sol şeride doğru savruldu. Sol şeritte içerisinde yolcu bulunan ve seyir halinde olan Hürrem Kızılcım yönetimindeki Fiat markalı 34 TEH 06 plakalı taksi de önüne bir anda gelen taksi ile çarpıştı. Arkadan gelen Mercedes markalı 01 DHV 47 plakalı minibüs sürücüsü Beşir Aksan da taksiye çarpmamak için ani fren yapınca arkasından gelen Wolkswagen markalı 16 STJ 77 plakalı minibüs ile çarpıştı. Kazada herhangi bir yaralanma ya da can kaybı yaşanmadı. Toplamda 5 aracın karıştığı kaza nedeniyle TEM otoyolunda kilometrelerce araç kuyruğu oluştu. Kazaya gelen araçlar olay yerine gelen çekiciler ile çekildi.

Minibüs sürücüsü Beşir Aksan, “Sarı taksi tırın önüne geçti çarptı. Çarpınca taksinin önüne geldi. Ben kendimi korudum, durdum ama arkadaş arkadan çarptı. Yaralı yoktu şok geçirenler vardı” dedi.

Taksi sürücüsü Hürrem Kızılcım ise “En sağdaki ticari aracın kamyonu hatalı sollaması ile kaza meydana geldi. Taksi bir anda önümüze geldi. Önümüz de boştu frene bastım ama yetişemedim, kaza oldu” dedi.

Öte yandan, zincirleme kazaya karışan araçlar ve TEM otoyolunda oluşan araç kuyruğu dron ile görüntülendi.

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