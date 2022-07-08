Ataşehir TEM Otoyolunda bozulan aracı itekleyen 2 kişiye araç çarptı: 3 yaralı

Ataşehir TEM Otoyolunda bozulan aracı emniyet şeridine iten 2 kişiye arkadan gelen araç çarptı. Feci kazada, 3 kişi yaralanırken sağlık ekipleri yaralıları hastaneye kaldırdı.

Kaza, Ataşehir TEM otoyolu Ümraniye istikametinde saat 10.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, Mehmet G. yönetimindeki 34 RY 0294 Ford markalı araç bozulunca araçta bulunan 2 kişi aracı emniyet şeridine çekmek için ittiği esnada arkadan gelen, 34 BLM 563 plakalı Fiat marka Hasan K. yönetimindeki sürücü kontrolünü kaybederek aracı iten 2 kişiye çarptı. Feci kazada bozulan aracı iten 2 kişi ile sürücü Hasan K. yaralandı. Kazayı gören vatandaşlar polis, itfaiye ve ambulans ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralılara olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırdı. Kaza nedeniyle trafik zaman zaman durma noktasına geldi. Polis kaza ile ilgili çalışma başlattı. Öte yanda yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.