Ataköy’de tente faciasına ilişkin davanın görülmesine devam edildi

Ataköy’de Ömer Duruk Camii’nde cenaze namazında tente çökmesi sonucu 3 kişinin hayatını kaybettiği, 45 kişinin yaralandığı, 4 tutuksuz sanığın yargılandığı davanın görülmesine devam edildi.

Ataköy 5. Kısımda bulunan Ömer Duruk Camii’nde 10 Ocak 2017 tarihinde cenaze namazı esnasında cemaatin üzerine tente çökmüştü. 3 kişinin hayatını kaybettiği 45 kişinin ise yaralandığı olaya ilişkin davanın görülmesine devam edildi. Bakırköy 14. Ağır ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada tutuksuz sanıklar Mustafa Kavukluoğlu, Mustafa Çiçek, Adem Karabey, Faruk Yazar ve taraf avukatları hazır bulundu.

“Tentelerin biraz esnediğini gördüm”

Tanık Ali Rıza Mülayim beyanında, “Ben caminin temizlik görevlisi olarak çalışıyordum. Sabah 10.30 sıralarında camiye girdiğimde tentelerin biraz esnediğini gördüm. Amirim olan Adem Karabey’i arayıp durumu ona anlattım. Sonra cami derneğinin görevlisi Osman Demirkaya’yı aradım. Daha sonra beni arayıp ekip gelecek dedi. Gelenler temizlik ekibiydi. Bizim istediğimiz ise tenteyle ilgili görevlilerdi. Elimizde mevcut olan şeritleri çekmeye başladık. Ses sistemi ile orada bulunan insanları uyarmaya başladık. Tente altının riskli olduğunu boş alanlarda durulması gerektiğini söyleyerek anons yaptık. Adem Karabey’de uyarılara devam etti. Namaz vakti anonsa devam etmemi söylediler. Uyarılara ses sistemiyle belli aralıklarla devam ettim. Cami tarafında genç bir imam ile cemaatten birkaç kişi vardı. Cenazenin başına doğru geçti. Ben imama hocam tentelerin altına girilmesin boş alanda namaz kılınsın diye anons geçeceğim dedim. Bana herhangi bir tepki vermedi. Cenazelerin olduğu yere geldim. Mikrofonu alarak cenaze yakınlarına namaz için boş alanda saflarımızı oluşturalım diye anons ettim. Tam o anda yaşlı olan cenaze imamı ‘sen ne diyorsun’ diyerek mikrofonu aldı ve ‘arkadaşlar hemen burada saf tutalım birkaç dakika içinde kılar çıkarız dedi’” dedi.

“Bir iki dakika kılar çıkarız dediğini insanlar da duydu”

Tanık Mülayim ayrıca beyanında, “Cenaze namazları kılındı. İlk cenaze kapıya doğru çıktı. İkinci cenazeyi alan olmayınca kapıda bir sıkışma olduğunu düşündüm o tarafa yürüdüm. Çat sesini duydum. Gücümün yettiği kadarıyla tentenin altını boşaltın diye bağırdım. Kendimde koşmaya başladım. Bana iki parmak mesafeyle ana direk yere düştü yaralanmadım. Anonslarla ilgili bir iki dakika kılar çıkarız dediğini insanlarda duydu. İnsanlar tepki gösterdi. Zabıtalarda bunu diyen kişiyi aramaya başladı. Bu yaşananları Adem Karabey, Osman Demirkaya ve Faruk Yazar’ın talimatlarıyla yaptım. Cemaat anonslara itibar etmedi. Cenaze namazı durulacağı zaman hocanın anonsuyla tentenin altında saf tutuldu. Ekiplerin temizlediği alanda namazın kılınmasını anons etmiştim ama ciddiye alan olmadı. Elimizde bir miktar şerit vardı. Ama cenaze alanını tamamen kapatmadı. Bir kısım şeritleri zabıtlardan istedik. Bu şekilde şeritleri çektik. Şeritler yine yetmedi. Vakıfların çelenklerinden bariyer yaptık. Zabıtayı amirlerimi aradım. Namaza 15 dakika kala geldiler. Onlardan şeritleri alıp birlikte çektik” şeklinde konuştu. Mahkeme başkanı tanığa sanıklardan hangisinin bu sözü söylediğini sordu. Tanık Mülayim de Mustafa Çiçek’çiyi teşhis etti.

Tanık beyanlarına karşı söz verilen tutuksuz sanık Mustafa Çiçek, “Tanığın ifadelerinin birçoğunda yanlışlık var. Cenaze imamları olarak Mustafa Kavukluoğlu’yla camiye geldik. Bana hiç kimse burada namaz kıldırma tehlike arz ediyor demedi. Anons duymadım. Adem Karabey ve Osman Demirkaya, bana namazı çabucak kıldır çık dediler. Musalla taşının olduğu yere tek bir şerit çekildi. Tanıkta oradaydı. Elinde mikrofon vardı. Mikrofonu alarak namazı kıldırıp çıkacağız dedik. Cenaze namazı kıldırıldı. Tam kapının oraya geldik olay meydana geldi" diye konuştu. Mahkeme heyeti, duruşmaya katılmayan tanıkların zorla getirilmelerine karar vererek eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

Bilirkişi raporunda, cenaze namazını kıldırmakla yükümlü imamlar Mustafa Kavukluoğlu ile Mustafa Çiçek’in, tente sisteminin belediye ekipleri tarafından kapatılmış olmasına rağmen şeridi kaldırarak cemaati tentenin altına sokup cenaze namazını burada kıldırdıkları bilgisine yer verildi. İmamlar hakkında hazırlanan raporun devamında, “Anonsa ve şerit çekilmiş olmasına rağmen yani çökme riski bilinmesine rağmen cemaati tentenin altına çağırdıkları ve imamlardan birinin ‘hemen kılıp çıkarız’ dediği gerekçesiyle asli kusurlu oldukları” aktarıldı.

Raporda, Ömer Duruk Cami imamları Adem Karabey ile Faruk Yazar’ın camide yeterli denetim ve gözetimi yapmamaları ve müftülüğe başvurarak tente sisteminin bakım ve onarımını sağlamamalarıyla ilgili bilgi yer aldı. Raporda Ömer Duruk Cami imamları Adem Karabey ve Faruk Yazar tali kusurlu bulundu.

Olaya ilişkin 4 imam hakkında ‘taksirle ölüme ya da yaralanmaya neden olma’ suçundan 2 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası isteminde bulunuldu.