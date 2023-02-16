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Atabey Apartman müteahhidi Haydar Kurtar’ın da aralarında bulunduğu 5 müteahhit İstanbul’da yakalandı
Kahramanmaraş’ta 248’inci saatin sonunda enkazdan sağ çıkarılan Aleyna Ölmez’in enkazda kaldığı Atabey Apartman müteahhidi Haydar Kurtar’ın da aralarında bulunduğu 5 müteahhit İstanbul’da yakalandı. Şüphelilerin tamamı, soruşturmanın yürütüldüğü Kahramanmaraş’a gönderildi.
Asayiş 16.02.2023, 16:47
Kahramanmaraş’ta 248’inci saatin sonunda enkazdan sağ çıkarılan Aleyna Ölmez’in enkazda kaldığı Atabey Apartman müteahhidi Haydar Kurtar’ın da aralarında bulunduğu 5 müteahhit İstanbul’da yakalandı. Şüphelilerin tamamı, soruşturmanın yürütüldüğü Kahramanmaraş’a gönderildi.