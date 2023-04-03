Ata dedeler davasında yargılamaya devam edildi

"Ata Dedeler" olarak bilinen, kendilerini devletin sözde "ticari istihbarat ayağı" olarak tanıtarak dolandırıcılık yaptıkları iddia edilen 43 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Ankara 5. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, bazı tutuklu ve tutuksuz sanıklar ile avukatları katıldı. Mahkeme Başkanı, dava dosyasına gelen evrakı okuduktan sonra bir önceki celsede savunması alınmayan sanıklara söz verileceğini bildirdi. Sanık Ersoy Ö. bir belediye de işçi olarak çalıştığını arkadaşının kendisine devlet adına ticari istihbarat yapılanmasına katılmayı teklif etmesi üzerine bu yapılanmaya katıldığını söyledi. Ankara ve Manisa’daki toplantılara katıldığını söyleyen Ersoy Ö, sanıklar Salice F, Ali E, Hidayet K. ve Bahtiyar Ç’nin bu toplantılarda konuşmacı olduklarını ve bu durumun kendisinde güven duygusu oluşturduğunu ifade etti.

"Ben kimseye ’devlet görevlisiyim’ demedim”

Mağdur olduğunu söyleyen Ersoy Ö, "Ben kimseye ’devlet görevlisiyim’ demedim, istihbaratçı olarak tanıtmadım. Mağdurum, beratımı talep ediyorum." diye konuştu.

“ ’Türkiye Cumhuriyet Devleti adına arıyorum’ deyince tüylerim diken diken oldu”

Arkadaşının kendisine devletin ticari istihbaratına personel alınacağını söylediğini bunun üzerine bu yapıya katıldığını anlatan sanık Kenan G. "Mustafa bey beni aradı, ’Türkiye Cumhuriyet Devleti adına arıyorum’ deyince tüylerim diken diken oldu. İzmir Bornova’da bir restoranda oturduk. ‘Ak sakallı’ yapılanması olduğunu devletin bu şekilde ayakta kaldığını ve yeniden yapılanmaya gidildiğini anlattı. 5 ayrı pasaport 5 ayrı kimlik vereceklerini bunun için de 10 bin liralık bir ’protokol harcı’ yatırılacağını söyledi” dedi. Mağdur olduğunu savunan Kenan G, beraatını talep etti.

Avukatların beyanının ardından ara kararını açıklayan mahkeme, eksik hususların giderilmesi için ilgili kurumlara müzekkere yazılmasına karar vererek, duruşmayı 6 Kasım saat 10.00’a erteledi.