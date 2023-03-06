"Ata Dedeler" davasında 43 sanığın yargılanmasına başlandı

"Ata Dedeler" olarak bilinen ve kendilerini devletin sözde ticari istihbarat ayağı olarak tanıtarak dolandırıcılık yaptıkları iddia edilen 43 sanığın yargılanmasına başlandı.

Ankara 5. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya bazı tutuklu ve tutuksuz sanıklar ile avukatlar katıldı. İddianamenin özetinin okunmasının ardından mahkeme başkanı sanıklara söz verdi. Devletin dış ticaret işleriyle ilgilenen ekipten emekli olduğunu ve yeni bir ekibin kurulacağının anlatıldığını söyleyen sanık Sedat H., "Ben de mağdurum. Ağustos 2020’de külliyede bir toplantı yapılacak ve görevlerimiz bildirilecekti. Ancak verilen sözler tutulmadı" dedi.

Sedat H., sanıklardan Hidayet K. ve Bahtiyar Ç.’nin kendisiyle birçok kez konuştuğunu, ayrılmaması gerektiğini söylediklerini belirtti. İş adamı olduğundan dolayı örgüt içerisinde elçi görevi verildiğini ancak kimseye talimat verilmediğini söyleyen Sedat H., "8-10 toplantıya katıldım. 200 kişinin üzerinde toplantılara katılım oluyordu. Bahtiyar Ç, ’25 Şubat 2021’e kadar ayrılma, devlet büyüklerimizle seni görüştüreceğiz’ dedi" ifadelerini kullandı.

Sanık Ahmet S. de 2019 yılında Manisa’da görev yapan tutuklu sanık emekli savcı Hidayet K.’nın odasına gittiğini ve Hidayet K.’nın devletin "Ege Bölgesi ticaret istihbarat yapılanması" içerisinde görev almak isteyip istemediğini sorduğunu, kendisinin de görevi kabul ettiğini söyledi. Katılım ücreti olarak 10 bin lirayı tutuklu sanıklardan Sacide F.’nin hesabına gönderdiğini anlatan Ahmet S., "Bu söylenenlere inandım. Söyleyenlerden biri hakim, diğeri savcı. Bu kişiler Sacide F.’nin karşısında el pençe divan duruyorlardı" ifadelerine yer verdi.

Sanık Muhammet Şükrü B, "Orada devletin dış ticaret istihbaratında görevli emekli olan personellerin yerine getirileceğimizi söylediler. Katılanlara farklı pasaport ve kimlikler, hatta farklı ülkelerde vatandaşlık verileceğini anlattılar. Cumhurbaşkanlığı ve MİT’e CV’lerimizin gideceğini söylediler ancak yapmadılar" ifadelerini kullandı.

"Dolandırıcılık niyetiyle değil, vatana, millete hizmet düşüncesiyle yapıya dahil oldum"

Toplantılara katıldığını, protokol harç ücreti olarak Sacide F.’ye 10 bin lira gönderdiğini ifade eden sanık Burak B, "Dolandırıcılık niyetiyle değil, vatana, millete hizmet düşüncesiyle yapıya dahil oldum. Yoksa arkadaş ve akrabalarımı bu yapıya dahil etmezdim. En son ’Ata Dede’ olmuştum. Ancak herkes aday adayıydı, bizi protokol ve imza için çağırdılar. Gittiğimizde kendimizi Ankara Emniyet Müdürlüğü’nde bulduk" diye konuştu.

Beyanların ardından ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, tutuklu sanıklar Salice K., Ali E. ve Hidayet K.’nın adli kontrol şartıyla tahliyesine karar vererek, davayı 13 Mart’a erteledi.