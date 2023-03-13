Ata Dedeler davasına devam edildi

Toplumda ‘Ata Dedeler’ olarak geçen, kendilerini devletin sözde "ticari istihbarat ayağı" olarak göstererek dolandırıcılık yaptıkları iddia edilen 43 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Ankara 5. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya bazı tutuklu ve tutuksuz sanıklar ile avukatları katıldı. Mahkeme Başkanı, dava dosyasına gelen evrakı okuduktan sonra bir önceki celsede savunması alınmayan sanıklara söz verileceğini bildirdi. Sanık Mehmet Ş, arkadaşı Adem E’nin kendisine "devlet işi" olarak anlatması üzerine bu yapılanmaya dahil olduğunu ancak bu oluşumda herhangi bir görevi olmadığını söyledi. Manisa ve İzmir’deki toplantılara katıldığını ifade eden Mehmet Ş, "Toplantıya gitmeden para yatırdım. Toplantılar mülakat şeklinde geçiyordu. Bu toplantıları sanıklar Bahtiyar Ç, Hidayet K. ve Salice F.’nin organize ettiğini biliyorum" dedi.

Sanık Mahmut K. de vatan sevgisinden ötürü böyle bir oluşumun içine girdiğini, Ankara, İzmir ve Samsun’da gerçekleşen toplantılara katıldığını söyledi. Toplantılarda MİT tarafından 6 aylık eğitime tabi tutulacaklarının söylendiğini aktaran Mahmut K, eğer eğitimi başarılı tamamlarsa 5 yıllık sözleşme imzalanıp devletin ticari istihbarat ayağında görev alacağının kendisine anlatıldığını anlattı.

“Ortada bir örgüt yok”

Sanık Bahtiyar Ç. bu oluşuma 2019 yılında katıldığını, savcıların akademisyenlerin böyle bir yapıda olduklarını görünce kendisinde bir güven duygusu oluşturduğunu söyleyerek, "Ben bu yaptıklarımı kendi aptallığıma yoruyorum. Burada yargılanan herkes polis fezlekesiyle yargılanıyor. Ortada bir örgüt yok. Hiç kimse suç işlemek için bir araya gelmemiş, işlenen bir suç da yok. Benden önce oluşuma katılanların çoğu müşteki. 20-30 kişiyi örgüte getirenler müşteki, 1-2 kişi getirenler sanık oluyor. Müşteki beyanları gelmeden iddianame, düzenlenmiştir. Polis fezlekesinin ismi, iddianame olarak değiştirilmiştir. Suçlamaları kabul etmiyorum" dedi.

Sanıklar Mustafa S, Nesimi G. Sefer K, Ali Ç. İlker A, de yaşananlardan dolayı mağdur olduklarını söyleyerek, beraat talebinde bulundu. Avukat beyanının ardından ara karara ilişkin mütalaasını açıklayan savcı örgüt yöneticiliğiyle suçlanan sanıklar Bahtiyar Ç, Salice F, Ali E. ve Hidayet K.’nin tutuklanmalarını talep etti. Beyanların ardından ara kararını açıklayan mahkeme, savcının tutuklama talebinin reddine karar vererek, duruşmaya mazeretsiz olarak katılmayan bazı sanıklar hakkında yakalama kararı çıkartılmasına hükmetti.