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Ata çarpan otomobildeki 4 kişi yaralandı

Kastamonu-Araç karayolu üzerinde yola çıkan ata çarpan otomobildeki 4 kişi yaralandı.

Asayiş 15.07.2021, 14:46
Ata çarpan otomobildeki 4 kişi yaralandı
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Kastamonu-Araç karayolu üzerinde yola çıkan ata çarpan otomobildeki 4 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu’dan gece saatlerinde Araç istikametine gitmekte olan Hasan G. (27) idaresindeki 78 AD 555 plakalı Tofaş marka otomobil, İhsangazi ilçesi Dağyolu köyü Kanlıgöl Mevkiine geldiği sırada önüne aniden çıkan ata çarptı. Kazada araç sürücüsü Hasan G. ile araçta yolcu olarak bulunan Hanım K. (25), Hüseyin G. (40) ve Safiye G. (36) yaralandı. Yaralılar, olay yerine çağrılan 112 Acil Sağlık ekiplerince Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Otomobilin çarptığı atın ise bacakları kırıldı. Yaralanan atta, tedavi edilmek üzere veteriner hekime götürüldü.
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