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At arabalı hırsızların rahatlığı kameralara yansıdı

Aydın’ın Efeler ilçesinde at arabası ile bir iş yerinin önüne gelen 2 kişi, kapı önünde bulunan demir çöp kovasını çaldı. Olay anı güvenlik kameralarınca anbean kaydedilirken, hırsızların rahat tavırları dikkat çekti.

Asayiş 20.06.2022, 16:50
At arabalı hırsızların rahatlığı kameralara yansıdı

Aydın’ın Efeler ilçesinde at arabası ile bir iş yerinin önüne gelen 2 kişi, kapı önünde bulunan demir çöp kovasını çaldı. Olay anı güvenlik kameralarınca anbean kaydedilirken, hırsızların rahat tavırları dikkat çekti.

Olay, Efeler ilçesi İzmir Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre sabah saatlerinde at arabası ile bir iş yerinin önüne gelen 2 şüpheli, kapı önünde bulunan demir çöp kovasını çaldı. Sabah iş yerini açmak için dükkanına gelen iş yeri sahibi ise kapı önündeki çöp kovasının olmadığını görünce güvenlik kameralarını izledi. Güvenlik kameralarını inceleyen firma sahibi gördüğü manzara karşısında adeta şok oldu. Sabah saatlerinde at arabasıyla gelen ve yüzlerini gizleyen 2 kişi, iş yerinin önünde duran demir çöp tenekesini bir beze sarıp çaldı. Yaşanan olay anbean güvenlik kamerası görüntülerine yansırken, hırsızların rahat tavırları ise dikkat çekti.

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