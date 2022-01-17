Asya’dan yangında hayatını kaybeden sahibine acı veda

İzmir’in Gaziemir ilçesinde meydana gelen yangında, asansörde kalıp dumandan etkilenerek hayatını kaybeden genç adam, gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurlandı. Cenaze töreninde, yangında hayatını kaybeden Kaan Yalçın’ın köpeği Asya da sahibini son yolculuğuna uğurladı.

Yangın, dün saat 14.30 sıralarında Hasan Güven Caddesi üzerinde bulunan bir site içindeki apartmanın üst katında henüz belirlenemeyen bir nedenle çıktı. Dumanların fark edilmesi üzerine site sakinleri tarafından hemen ihbarda bulundu. Bölgeye AKS 110, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Cadde araç trafiğine kapatılırken, yangının çıktığı dairede bulunan 4 kişi itfaiye merdiveniyle kurtarıldı. 4 kişi, ilk müdahalenin ardından tedbir amaçlı çevre hastanelere kaldırıldı. Apartmanda bulunan ancak yangın nedeniyle dışarıya çıkmadığı fark edilen 27 yaşındaki Kaan Yalçın için de çalışma başlatıldı. İtfaiye ekipleri, Yalçın’ı asansörde hareketsiz yatarken buldu. Sağlık ekiplerinin yaptığı müdahalede Yalçın’ın hayatını kaybettiği belirlendi. Kaan Yalçın’ın normalde o sitede oturmadığı, bir arkadaşını ziyaret için geldiği öğrenildi. Savcının incelemesinin ardından Yalçın’ın cenazesi İzmir Adli Tıp Kurumu Morgu’na kaldırıldı.

Son yolculuğuna köpeği Asya uğurladı

Kaan Yalçın’ın cenazesi yapılan otopsinin ardından sabah saatlerinde yakınlarınca teslim alındı. Yalçın için Narlıdere Şehitlik Camii’nde tören düzenlendi. İkindi namazını müteakip kılınan cenaze namazına Yalçın’ın annesi Serpil Özkan, arkadaşları, yakınları ve köpeği Asya katıldı. Sahibinin tabutu başından bir an olsun ayrılmayan Asya, cenaze namazında da tabutun yanından ayrılmadı. Öte yandan Yalçın’ın tabutuna taraftarı olduğu Galatasaray forması ve motosiklet kaskı da bırakıldı. Kılınan cenaze namazının ardından Yalçın’ın cenazesi Yukarıköy Mezarlığında toprağa verildi.