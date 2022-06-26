Astsubay sevgilisi tarafından silahla öldürülen polis Kübra Açar son yolculuğuna uğurlandı

Bandırma’da sevgilisi astsubay Burkay Urcan tarafından silahla öldürülen polis Kübra Açar, memleketi Erzurum’da son yolculuğuna uğurlandı.

Olay, Balıkesir’in Bandırma Yenice Mahallesi’nde 24 Haziran saat 22.00 sıralarında meydana geldi. Rüzgar türbinlerinin bulunduğu alanda silah seslerini duyan tesisinin güvenlik görevlileri alanı kontrol ettiklerinde, bir otomobilin yanında bir kadın ve erkeğin yerde yattığını gördü. Güvenlik görevlisinin durumu jandarma ve sağlık ekiplerine bildirmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde 2 kişinin de öldüğü belirlendi.

Jandarma, bulunan kişilerin Bandırma Jandarma Komutanlığı’nda astsubay Burkay Urcan (28) ve Bandırma Emniyet Müdürlüğü’nde çalışan polis memuru Kübra Açar’a (24) ait olduğunu saptadı. Açar ve Urcan’ın cenazeleri savcılık incelemesinin ardından Bursa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olay da Burkay Urcan sevgilisi Kübra Açar’a üç el ateş ettikten sonra aynı silahla kendisini vurduğu tespit edildi.

24 yaşındaki polis memuru Kübra Açar, Narmanlı Camii’de öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından memleketi Erzurum’da toprağa verildi. Cenaze namazına Erzurum Emniyet Müdürü Levent Tuncer, emniyet teşkilatı ve Açar’ın çok sayıda yakını katıldı. Cenaze’de yakınları polis memuru Açar’ın tabutuna sarılarak uzun süre gözyaşı döktü.

Öte yandan 2019 yılında Niğde Polis Meslek Yüksek Okulu bitiren Kübra Açar’ın ilk görev yerinin Bandırma olduğu öğrenildi.

(ÖB-ÖBASA

- Küçükçekmece’de etrafa ateş açan şahsın, polis ateşiyle ölmesine valilikten açıklama

- İstanbul Valiliği:

- “Bölgede misafirlikte bulunan polisler, silah sesleri üzerine şahsı uyardı”

- “Şahsın, kendilerine doğru ateş etmesi üzerine polisler ateş açtı”

- “6 suçtan kaydı bulunan şahsın evinden 1 silah ve 58 fişek bulundu”

(Fotoğraflı)

İSTANBUL (İHA) - Küçükçekmece’de gece saatlerinde evinden rasgele ateş açan şahıs, bölgede misafirlikte bulunan polislerin açtığı ateşle hayatını kaybetmesine ilişkin İstanbul Valiliği’nden açıklama yapıldı. Silah sesleri üzerine bölgede bulunan polislerin şahsı uyardığı kaydedilen açıklamada, etrafa ateş açan şahsın kasten yaralama, genel güvenliğin tehlikeye sokulması ve çocuğun cinsel istismarı gibi suçlardan 6 suç kaydının bulunduğu aktarıldı.

Olay Küçükçekmece’de saat 00.30 sıralarında meydana geldi. Alkollü olduğu iddia edilen Oktay Yeşilırmak, evinin penceresinden dışarıya doğru henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı hedef gözetmeden ateş etmeye başladı. Silah sesleri üzerine bölgedeki bir evde misafirlikte bulunan 3 polis memuru durumu meslektaşlarına ve sağlık ekiplerine ihbar etti. Şahsın ateş açmaya devam etmesi üzerine, gerekli uyarılarda bulundu. İddialara göre, şahsın sivil polis memurlarına doğru ateş açması üzerine Y.A. isimli polis memuru şahsa doğru ateş açtı. Açılan ateşle 22 yaşındaki Oktay Yeşilırmak ağır şekilde yaralandı. Evli ve 2 çocuk sahibi olduğu öğrenilen Yeşilırmak, sağlık ekiplerinin tüm müdahalelerine rağmen, kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Olayın ardından bölgeye çok sayıda polis ekipleri sevk edilirken şahsın evinden yapılan aramalarda 1 adet tabanca ve 58 fişek ele geçirildi.

Oktay Yeşilırmak’ın babası, Kemal Yeşilırmak yaptığı açıklamada, “2 çocuğu var, çocuklarının kurbanını kesmeye gitmişti. Ailesi olarak biz de gitmiştik babalı oğullu. Kurbanımızı kestik, evimize geldik. Çocuğum mutfağın camından bakarken sokaktan üç tane sivil polis geçiyor. Geçerken, “Ne bakıyorsun” falan diyor. Çocuğuma ateş ediyorlar” iddiasında bulundu.

Yeşilırmak’ın eşi Cansu Yeşilırmak ise, havaya 2-3 el ateş açtı diye ateş açarak vuruldu dedi.

Olaya ilişkin İstanbul Valiliği’nden yazılı açıklama yapıldı.

İl Emniyet Müdürlüğünde görevli polis memurları Y.A, D.T ve M.M.Ş’nin meslektaşları T.Ç.’nin evinde misafir olarak bulundukları esnada, sokaktan silah ve kavga sesi geldiği, 112 Acil hattını arayarak ihbar ettikleri, seslerin devam etmesiyle dışarı çıkarak 2. kattaki evin penceresinden ateş eden şahsı uyardıkları, şahsın kendilerine doğru ateş etmesi üzerine Y.A polis memuru tarafından açılan ateş sonucu Oktay Yeşilırmak’ın hayatını kaybettiği anlaşılmıştır. Oktay Yeşilırmak’ın dolandırıcılık, kasten yaralama, genel güvenliğin tehlikeye sokulması ve çocuğun cinsel istismarı gibi suçlardan 6 adet kaydı bulunduğu, olay sırasında evde kendisinden başka kimse olmadığı, kilitli kapının kırılarak girilmesiyle olayda kullanılan 1 adet tabanca ve 58 fişek ile şahsın tabancasından çıktığı değerlendirilen 8, polis memurlarınn bulunduğu yerde ise 9 adet boş kovan elde edilmiştir. Konuyla ilgili başlatılan tahkikat devam etmektedir” denildi.