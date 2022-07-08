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AŞTİ’de bomba ihbarı polisi alarma geçirdi

Ankara Şehirlerarası Otobüs Terminali’nde (AŞTİ) yapılan bomba ihbarı üzerine polis ekipleri alarma geçti.

Asayiş 08.07.2022, 13:20
AŞTİ’de bomba ihbarı polisi alarma geçirdi

Ankara Şehirlerarası Otobüs Terminali’nde (AŞTİ) yapılan bomba ihbarı üzerine polis ekipleri alarma geçti.

Alınan bilgiye göre, Kurban Bayramı dolayısıyla yoğunluğunun yaşandığı AŞTİ’de bomba ihbarı üzerine polis ekipleri harekete geçti. İhbar yapılan alan güvenlik şeridi ile kapatılarak vatandaşlar uzaklaştırıldı. Olay yerine bomba uzmanları çağrıldı.

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